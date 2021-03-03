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黃婆婆紀念公園命名 諮詢委員會過關

記者李晗 / 舊金山報導
余嘉雯（左）與黃婆婆。（本報檔案照片）
余嘉雯（左）與黃婆婆。（本報檔案照片）

2019年，舊金山華裔黃婆婆在公園晨練時遭遇歹徒暴力襲擊，身負重傷，於2020年不幸離世。舊金山華人社區發起的黃婆婆紀念公園命名一事，2日在康樂公園局下屬的諮詢委員會中過關。目前命名事宜將等待康樂公園委員會的最終決定。

3月2日，康樂公園局下屬的公園、康樂、開放空間諮詢委員會（PROSAC）就命名一案展開討論與投票。諮詢委員會的副主席阿拉貢（Wendolyn Aragon）是支持命名提案的主推人。

阿拉貢表示，自2019年案件發生之後，她就一直在關注事件。當她得知有社區民間發起的運動要把案發地點的「訪谷區遊樂場」（Visitacion Valley Playground）改名為「黃奕愛和平與友誼公園」（Yik Oi Huang Peace and Friendship Park）時，她立即決定要參與並且支持這個運動。

「對於我而言，這不僅僅是一個犯罪與治安的話題，」阿拉貢說，訪谷區是少數族裔有色人種的聚居區，市府和公園局一直都沒有在社區內投入足夠的資源，所以如果市府和公園局想要實現公平（equity）服務舊金山所有市民，那麼就必須要幫助這個低收入、有色人種的社區發展繁榮。

黃婆婆本名馬奕愛，1930年出生於廣東台山，1986年移民美國。她與丈夫黃先生（Huang Ho Wei）省吃儉用，最終在舊金山訪谷區買下房子。2019年1月時，當時接近90歲的黃婆婆在公園內晨練，隨後遭到襲擊重傷，事件震驚全城。一年之後黃婆婆離世。

黃婆婆的外孫女余嘉雯（Sasanna Yee）在事發之後積極參與社區活動。她說，婆婆熱愛生活，從不畏懼困難，從裁縫到洗碗工人，婆婆不會一句英語但是也在舊金山生活了下來。她也希望在3月的女性歷史文化月紀念自己的婆婆。

根據命名的流程，現在還需要最後一次公眾會議，才能將命名提案交由康樂公園委員會審議表決。最後一次會議的時間是3月13日。詳情可以聯絡 [email protected]

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