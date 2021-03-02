舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

由於新冠疫情持續影響旅遊業，聯合航空公司（United Airlines）宣布，他們計畫要求舊金山 國際機場 3000多名員工放無薪假。

聯合航空發表聲明表示，他們將要求舊金山國際機場3139名員工放無薪假。這些員工當中，有部分已在去年夏季旅遊業幾近停擺的期間放過無薪假，但在聯邦提供旅遊業150億元紓困金 後，許多人得以在冬季重返工作崗位。

聯合航空1月底透過電子郵件向1萬4000名員工發出「WARN」通知（Worker Adjustment and Retraining Notification，員工調整和再培訓通知），告知他們從4月1日起開始放無薪假。這1萬4000名員工中，有22%是舊金山地區的員工，但不清楚被要求放無薪假的員工大部分來自哪些部門。

聯合航空在聲明中說：「收到WARN通知不意味您將從4月1日開始放無薪假，但代表我們預期您的工作將受到影響。我們會持續尋找降低成本的方法，而根據每個工作團隊最終接受最新自願離職計畫（Voluntary Separation Leave）人數的多寡，無薪假人數可能會減少。」