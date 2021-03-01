加州新冠確診、死亡數 9月以來新低

加州新冠感染確診病例創9月以來新低。圖為民眾排隊等候接種疫苗。(美聯社)

最新統計數據顯示，2月27日出爐的加州 致命性新冠病毒感染人數創下去年9月以來的新低。加州州府官員表示，加州2月27日共出現3993宗新冠確診病例，另有新冠死者共157人，雙雙遠低於上周平均數。目前加州共有35萬4167宗新冠確診病例，感染新冠死亡人數共5萬1979人。

另聯邦食品暨藥物管理局(FDA)2月 27日批准嬌生公司(Johnson & Johnson)推出的新冠疫苗。加州政府官員對這連連傳出的好消息倍感欣慰。市面出現第三種新冠疫苗，這也表示美國在3月底前，將有1億以上人口可以接種疫苗，接種人數接近美國全部人口的三分之一。

灣區 新冠感染病例與死亡人數亦持續下落。灣區九縣官員2月27日宣布，整個灣區共出現734宗新病例，低於上周每日平均數814宗。目前灣區全部新冠病例有40萬6301宗。灣區2月27日傳出9人死於新冠肺炎，遠低於上周每日27人因新冠而死。灣區全部新冠死者為5354人。

聖他克拉拉縣、阿拉米達縣，以及北灣各縣2月27日沒有傳出有人死於新冠瘟疫。聖他克拉拉縣2月27日出現185宗新冠病例，亦低於平均值。自從新冠疫情 爆發，聖他克拉拉縣共出現11萬422宗新冠病例，總共有1777人死於新冠肺炎。

東灣阿拉米達縣2月27日無一人死於新冠疫情，可是出現217宗新病例，高於每周平均146宗新病例。自從疫情爆發，阿拉米達縣共出現8萬496宗新冠病例，1241名新冠死者。

北灣各縣亦沒傳出有人死於新冠，全部死者人數為728人。2月27日新病例為77宗，遠低於每周平均值145宗。北灣各縣疫情間共出現8萬177宗新冠病例。

聖馬刁縣2月27日有13人死於新冠，高出一周平均數，全部新冠死亡人數為515人。聖馬刁縣2月27日出現55宗新病例，全部感染人數為3萬8729人。

舊金山縣2月27日2人死於新冠，新病例有60宗，雙雙低於每周平均值。舊金山縣疫情爆發後共傳出3萬3970宗新冠病例，另新冠死者共412人。