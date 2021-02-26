舊金山預計3月4日從紫色層進入紅色層 餐館有條件恢復堂食

林偉浩詳細說明舊金山各項商業在進入紅色層之後的重開細則。（市府直播視頻截圖）

市府預計舊金山 將於3月4日從「加州 更安全經濟藍圖」的紫色層降至紅色層。舊金山疫情指揮中心在2月25日的華文媒體圓桌會上詳細講述了舊金山屆時的商業重開指南。

最受關注的是餐飲業重開。應急管理局外務特派專員林偉浩表示，戶外用餐的上限是一張餐桌可以圍坐3個家庭的6名顧客。擺設餐桌數量沒有限制，並且取消戶外用餐每晚10時的營業結束時間限制。

餐館可以恢復堂食，上限是室內容量25%或100人，以較少者為準，每張餐桌可圍坐1個家庭的4名顧客。堂食的營業時間最晚只能到晚上10時結束，直至次日凌晨5時方可重開。餐館內部需要按市府要求張貼公告，說明室內用餐的風險。

無論是戶外用餐還是堂食，餐桌之間都需要保持6呎社交距離。

陳嘉霖期望放寬限制有助於舊金山的經濟復甦。（市府直播視頻截圖）

林偉浩還提到其它商業的重開指南。室內健身房以容量10%重開。室內博物館、動物園、水族館以容量25%重開。室外的遊樂場、游泳池、摩天輪、旋轉木馬等設施可以重開。夜總會獲得取消現有營業限制。零售商店和購物中心可以容量25%經營，晚上10時前停止營業。顧客在獲得臉部護理服務時可暫時摘下口罩，讓護理師提供服務，但護理師需要戴口罩。

舊金山將暫時取消旅遊禁令。從2月23日起，離開灣區後再回來的居民取消10天隔離的限制。從加州其它地方來舊金山的旅客，訂酒店時不需要再強制多訂10天酒店客房用作隔離。從其它州、國家抵達或返回加州的人員應自行隔離檢疫10天。

經濟及勞動力發展辦公室資深計畫經理陳嘉霖指出，市府放寬包括餐飲業在內的服務行業經營限制，便於吸引顧客或遊人在舊金山消費。更多詳情，公眾可瀏覽網頁http://oewd.org/redtier。陳嘉霖的電話是（415）816-3816。華埠 商戶專員的電話是（415）699-1350。

譚瑞香認為色彩斑斕的口罩有助於華埠煥發生機。（市府直播視頻截圖）

疫情指揮中心與社區藝術家譚瑞香合作，設計了8款不同款式的口罩，並陸續送至華埠多個社團，幫助華埠居民防疫。

譚瑞香小時候從廣東台山前往香港定居，此後移民來美。她用了很多時間蒐集資料和研究，參考中國傳統木刻雕塑藝術，設計出包含蓮花、蝴蝶等圖案且色彩斑斕的口罩，而沒有用傳統的龍鳳圖案。她希望以此為社區抗疫帶來正能量，讓華埠煥發生機。

2月24日，已有750個口罩送到華協中心、社區青年中心（CYC）、東北聯邦信用會、駐美台山寧陽總會館。居住在散房的青少年可優先佩戴。本次記者會的幾名主講者分別戴上不同款式的口罩向媒體做了展示。