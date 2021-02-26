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代碼遭濫用！弱勢團體疫苗預約系統 加州暫停使用

編譯組／美聯社25日電
加州提供給弱勢團體使用的疫苗預約代碼遭到濫用 加州暫停使用預約系統（美聯社）
加州提供給弱勢團體使用的疫苗預約代碼遭到濫用 加州暫停使用預約系統（美聯社）

在獲悉提供給弱勢社區必要性勞工和長者使用的新冠疫苗預約代碼，被洩漏給一些尚未符合資格的人使用之後，加州官員決定暫時關閉預約系統，修改計畫。

加州州長緊急服務辦公室（Office of Emergency Services）發言人佛格森（Brian Ferguson）表示，加州提供通用代碼給約1000個社區團體，供他們的成員向上周才啟用的屋崙和洛杉磯大型接種站預約疫苗。

然而，這些代碼卻透過電子郵件被分享給他人，導致一些尚未符合資格的人有機會註冊預約。例如，流動服務小組在一個西語裔為主的公屋社區發現一些外來人士前來接種疫苗。

州長紐森（Gavin Newsom）說：「我們會把團體代碼改為個人代碼。我們不希望看到代碼被人濫用。」

佛格森表示，他們不知道已經有多少不符資格的人使用了這些代碼。不過，在教堂和成人照護中心通知官員說預約已經全滿，他們的成員無法預約後，官員已經把使用團體代碼的預約全部取消，再提供新代碼給符合資格的人使用。佛格森說，他們下周起會提供個人代碼給社區團體使用。

到目前為止，加州已經施打了約780萬劑新冠疫苗，超過一半以上的接種者是65歲以上的居民。由於疫苗供應無法滿足需求，專家擔心，加州較富裕的居民會因為較熟悉科技、願意花時間在網路上搜尋預約，讓最弱勢的居民沒有機會接種疫苗。

佛格森表示，只有一小部分的預約錯誤使用了團體代碼，官員相信，大多數人並非故意濫用。

洛杉磯時報報導，多位民眾表示，他們打電話給加州服務熱線確認這些代碼的合法性，但對方並未告訴他們這些代碼是提供給誰用的。從事娛樂業的31歲男子施拉姆（Bryce Schramm）表示，他用代碼成功預約，但看到新聞後已取消。

加州 疫苗 洛杉磯

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