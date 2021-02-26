朱嘉文就任市府行政官 華社虛擬晚宴慶祝

朱嘉文親自推介和品嚐此次虛擬晚宴的多個菜式。（活動直播視頻截圖）

舊金山華埠 全僑25日傍晚舉行虛擬晚宴，慶祝朱嘉文（Carmen Chu）就任市府行政官。

華埠各社團大量訂餐，部分收入幫助康年海鮮酒家度過新冠疫情難關而繼續經營下去。所有菜式均由朱嘉文選定。

本次線上活動由市長辦公室亞裔事務主任李婉兒（Judy Lee）和華協中心前行政主任方小龍牧師（Norman Fong）主持。方小龍牧師還主持名為「用一個詞形容朱嘉文」的環節，與會代表提出聰明、機智、努力、勤奮、女強人、華埠女兒等詞彙。

華埠各社團代表在柔功門醒獅助興下為朱嘉文舉行慶祝活動。（記者黃少華／攝影）

柔功門醒獅表演之後，朱嘉文在致詞中感謝華埠社區支持這次虛擬晚宴，也藉此支持華埠小商業。她強調在市府行政官的公職上繼續支持華埠社區應對疫情帶來的挑戰，幫助家庭和長者，繼續努力工作來幫助社區帶來希望，不會讓任何人被落下。

提名朱嘉文擔任市府行政官的舊金山市長布里德（London Breed）表示，她在2013年首度擔任市議員時，朱嘉文就是估值官，兩人有持續多年的共事。布里德讚揚朱嘉文過去是稱職的估值官，懂得民情和提出經濟政策，也感謝朱嘉文去年領導經濟復甦小組來應對舊金山受疫情影響的挑戰。

加州眾議員邱信福（David Chiu）表示，朱嘉文過去擔任市議員和估值官時，在稅務和市府預算工作上表現出色。朱嘉文來自移民家庭 ，父母辛勤經營餐館來養大朱嘉文三姊妹，朱嘉文因此懂得華人移民社區的實際需要。

舊金山中華總商會第一副會長黃英豪祝賀朱嘉文成為舊金山首位華裔女性市府行政官。他說，朱嘉文在市府行政官一職上領導市府25個部門，過去擔任市議員和估值官時也服務社區多年，成績有目共睹。

舊金山市長布里德高度評價朱嘉文。（活動直播視頻截圖）

白蘭社區基金副主席呂羅婉雯用勤奮、可靠性、超級能量、毅力和決心等詞彙形容朱嘉文。

舊金山市議會議長華頌善（Shamann Walton）強調，朱嘉文先後擔任市議員、估值官、行政官，沒有任何人說過朱嘉文任何負面消息。

溫靜婷代表亞太裔委員會（API Council）和下屬57個機構發言，認為朱嘉文一直秉持公開公正的原則，支援移民和低收入居民，以後也會繼續爭取亞太裔的需求，在充滿挑戰的時代可以開啟長期紓困和復甦的工作。

華協中心行政主任楊重賢讚揚朱嘉文的公共服務能力，認為朱嘉文是華埠好夥伴。

駐美中華總會館主席團成員在電視屏幕前觀看了此次虛擬晚宴。總董朱汝湛祝賀朱嘉文，也感謝通事劉榮浩幫忙架設了一個大電視屏幕讓大家共同收看。