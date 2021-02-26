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李兆祥上書總統拜登 為華人移民發聲

記者黃少華／舊金山報導
李兆祥（左）曾於2019年12月12日在舊金山會見拜登（右）。（圖片由李兆祥提供）
李兆祥（左）曾於2019年12月12日在舊金山會見拜登（右）。（圖片由李兆祥提供）

華埠街坊會主席李兆祥於日前致函總統拜登（Joe Biden），要求修改現行法例，允許華裔美國公民在3年內完成申請父母和兄弟姐妹等直系親屬來美團聚，而不是等待15年。

美國公民的兄弟姐妹屬於（最後）優先類別。2021年2月的簽證信息公告顯示，美國當前只有6萬5000個這一簽證類別名額可供批核。「中國大陸」的這一類別簽證申請等待時間長達15年。美國公民及移民服務局正在處理的這一類別申請案件排期只輪候到2006年10月15日。

李兆祥認為，這是華人移民數十年來在美國遭受歧視的結果。他指出，社區普遍關注的一個問題是，華人移民必須忍受漫長的移民排期，才能將他們的兄弟姐妹申請到美國定居。然而，1965年「移民和國籍法」（INA）第203條A款規定了分配家庭擔保移民簽證的優先等級。

李兆祥建議拜登簽署行政令，結束美國的「簽證優先制度」（Visa Preference System），取消所有優先類別。他說，優先類別應該分配給美國公民的「直系親屬」，方可讓華人移民結束等待，與身處中國的親人團聚。

2019年12月12日，李兆祥曾代表部分華埠選民在舊金山會見當時正在競選總統的拜登。李兆祥感謝拜登捍衛1965年「移民和國籍法」。李兆祥指出：「在我披露了前總統川普回給亞裔社區的信之後，接近80%的亞裔選民選擇支持拜登而不是川普，因為川普想取消1965年移民和國籍法。」

李兆祥還提到，2021年2月19日，拜登和國會民主黨議員公布一項法案，為1100萬人提供為期8年的入籍途徑。如果所有的優先類別都得到同樣的時間安排，華人移民申請兄弟姐妹來美團聚的時間就能至少從15年縮短至8年。一個辦法是允許移民的兄弟姐妹持臨時簽證來美等候5年，然後再申請綠卡和公民身分，而不是在國外等待。

美國公民 移民 拜登

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