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減少加重判刑 州議員李天明提案

記者李榮／密爾比達報導
李天明認為，加重刑期的機制常導致重複懲罰，而且沒有降低再犯機率。（取自李天明官網）
李天明認為，加重刑期的機制常導致重複懲罰，而且沒有降低再犯機率。（取自李天明官網）

加州眾議員議員李天明（Alex Lee）25日宣布推出新法案「AB 1509」（反種族主義量刑改革法），減少關於槍枝使用的加重判刑（Sentencing enhancements）的情況。李天明認為，幾十年來加重刑罰的機制，導致大規模的監禁情況，但是卻沒有阻止犯罪，也沒有讓社區更為安全。

加重判刑是針對某些特定的犯罪行為而加重處罰。對於槍枝相關的加重刑罰是最常見的情況。如果有人在搶劫期間使用槍枝，可能被控犯三至八年不等的罪行。若符合加重刑期的案件，刑期可會變成10年，甚至終身監禁。

李天明認為，加重判刑的機制無法加強公共安全，而是重複懲罰。增加監禁時間沒能夠阻止犯罪，也沒有降低累犯率，而且對有色人種的影響更劇烈。非裔美國人、原住民和有色人種（BIPOC），占槍枝相關加重判刑總數的89%以上。

李天明提出資料顯示，美國目前有200多萬人被關押在全國的監獄中，「在大規模監禁方面，處於世界領先狀態。」美國只占世界人口的5%，但卻關著全世界25%的被監禁人口。加州監獄更是爆滿，美國最高法院先前裁定，加州監獄違反了第八修正案，「監獄嚴重人滿為患，造成了極大的痛苦和死亡。在大流行期間，五分之一的被監禁者是新冠病毒陽性。」

他表示，幾十年來監獄關押的人太多，財政負擔沉重。而有越來越多的證據表明，大規模監禁不是實現公共安全的有效手段。更何況，受高監禁率影響最大的社區，還是繼續有著高犯罪率。

槍枝相關的加重判刑是最常見的加重判刑原因，超過4萬人因槍枝相關的加重判刑而被監禁，約占整個被監禁人口的40%。反對者認為，「加重判刑增加了刑期，經常被用作認罪協商討價還價的工具，與公共安全沒有真正的關聯。」

李天明強調，減少加重刑罰的情況並不意味著沒有懲罰。相反的，修法的目的是避免極端刑期。而且幾乎沒有研究證據表明，極端刑期能夠阻止人們犯罪。

李天明指出，加州每年監禁一個受刑人的費用約為8萬1000元，而終身監禁的總費用可能高達500多萬元。減少懲戒規模的話，反而能增加經費在其他的資源上，例如可用來減少貧窮，解決犯罪的根源。

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