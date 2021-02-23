教委會緩改校名 「捍衛舊金山家庭會」欣慰

巫世友認為教委會對學校改名應深思熟慮。（記者黃少華／攝影）

舊金山 教委會做出暫停44所學校改名的決定後，「捍衛舊金山家庭會」（Families for San Francisco）發表聲明稱感到欣慰。聲明中還指出：「讓我們的孩子安全回到他們的教室，必須是教委會今天唯一的優先事項。」

「捍衛舊金山家庭會」行政主任巫世友（See Yew Mo）說：「我們關於舊金山聯合校區（SFUSD）學校更名的報告，詳細描述了改名工作背後存在嚴重缺陷的過程。我們感謝教委會主席盧佩斯（Gabriela Lopez）承認所犯的錯誤。現在不是注重改名的時候。歷史學家和社區應該參與改名的决定。」

巫世友指出，教委會現在必須廢除1月27日做出的44所學校改名決議。他說：「一旦舊金山聯合校區的學生全部回到教室，我們敦促教委會履行承諾，採取一項經過深思熟慮的改名進程。那需要以學生為中心、以事實為基礎，並涵蓋整個社區的參與。」

「捍衛舊金山家庭會」表示，將致力於讓民選官員承擔責任，並爭取社區的聲音被聽到。在學校重開以及重新命名的問題上，「捍衛舊金山家庭會」為家庭和學生提供一切可能的幫助。