金山學區軟化 教委會主席認錯 44校暫停改名

學童、家長集會支持校園重啟。（本報檔案照片）

引起全國關注的舊金山 44所學校改名一事，出現重大轉折。聯合學區 面對訴訟爭議、排山倒海的指責聲浪之下，最終態度軟化，將暫停更改44所學校校名的事情，並且全力投入重啟校園的工作當中。

2月21日（周日）下午，舊金山紀事報刊發學區教育委員會主席盧佩思（Gabriela Lopez）的署名文章，承認在改名一事中的「錯誤」並且附上責任。同時已經取消了目前改名委員會的會議，並且強調目前的重中之重就是學校能夠安全重啟，讓學生們能夠回歸課堂。

學區此前通過政策，要更改全市44所學校的名字，其中涉及美國 前總統華盛頓（Washington）、林肯（Lincoln）等，引起軒然大波。許多校名所紀念的人物，都被指與奴隸制度、排華等相關，因此被學區列入了改名的名單。

洛威爾高中也被列入改名的名單之中。（本報檔案照片）

舊金山城中名校洛威爾高中（Lowell High School）也要改名。洛威爾（James Russell Lowell）原是一名詩人，在詩歌中有對於非裔負面的寫作描述。洛威爾早前也被學區通過招生改革，從原本的擇優錄取（Merit-based）改為了抽籤，同樣引起廣泛爭議。

教委會主席盧佩思表示，這也是自己在校園重啟之前，最後一次公開討論學校改名一事，強調一直以來學區都重視校園安全重啟的事情。此前因為校園重啟遲緩一事，舊金山市府律師直接向學期發起訴訟，同樣引起各界譁然，學區和舊金山市府的關係也跌入冰點。舊金山市長布里德（London Breed）一直是要求重啟校園的倡議者，然而學區的重啟一事上始終未有明確的時間線安排。

學童、家長集會支持校園重啟。（本報檔案照片）

學區官員態度180度大轉變的另一個背景，就是民間已經發起了罷免學區官員的運動。同時也有律師直接發信給學區，認為他們在改名一事上未有做到過程公平公開，違反了「布朗法案」（Brown Act）。

目前學區與教師工會的商討，以及市府律師的介入等等，仍然在進行當中。舊金山的疫情控制在全國範圍內一直都是備受讚譽，但是學區始終未能重啟，也引起許多家長的不滿。之前也有家長提出了全市的簽名運動，要求重啟。