加州抗疫當務之急 「基因組測序」速揪出變種病毒

專家認為當務之急是如何快速發現變種病毒。圖為加州醫護人員正在照護新冠肺炎病患。(Getty Images)

灣區聖他克拉拉縣與阿拉米達縣上周傳出有人感染南非變種新冠病毒。由於變種病毒 可能會阻撓疫情控制，專家均認為當務之急是如何快速發現變種病毒。

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪 (Sara Cody) 表示，一名南灣居民上周三經檢測後，發現感染南非變種病毒，幸好這名病人與醫護人員密切配合，自行隔離，因此變種病毒並沒有廣為傳染給社區民眾，誠屬不幸中大幸。

加州 如何應付新變種病毒全賴於其廣泛且快速基因組測序 (widespread and rapid genomic sequencing) 。然而加州如同美國 其他地方，離進行足夠基因組測序目標仍遠。傳染疾病專家表示，聯邦與各州政府必須率先領導，各實驗室科學家必須通力合作，此外尚需源源不斷的研究基金，才能應付目前這種緊急狀態。

抓新變種 至少5%病例測序

傳染疾病專家指出，所有新冠病例中，至少必須有5%進行基因組測序，才能及時發現新變種，同時探測出新變種在社區傳染程度。目前加州340萬新冠病例中，只有3.4%進行基因組測序，離最低標準仍遠。此外檢測結果通常一周甚至一周後才出爐，此時已超過病毒傳染高峰期，因此也限制了衛生局控制疫情發展的能力。

柯迪上周於記者會中說：「目前情況讓我聯想到一年前新冠病毒檢驗初期，當時檢驗次數極少，我感覺到南灣已經有人感染新冠病毒，就是看不到。這種感覺令人感到很不舒服。」

聖縣進度 比加州其他縣更好

柯迪說，出現新冠變種，基因組測序不足，現在一年前那種不舒服的感覺又回來了。事實上在基因組測序方面，聖縣表現比加州其他縣為佳。加州只有少許縣府衛生局能自行在實驗室中進行基因組測序，聖縣就是其中之一。可是柯迪指出，基因組測序只是所有新冠病例一小部分，設備仍然不足，無法快速查出、追蹤變種病毒流傳情形。

過去數月中，全世界出現一些新冠病毒變種，公衛專家擔心這些新變種已傳染到美國，影響美國各界使用疫苗，終結新冠瘟疫的努力成效。新變種之一來自英國。這種英國病毒變種傳染性比一般新冠病毒高出30% 至70%。南非與巴西變種病毒顯然會降低疫苗的有效性。加州本地也出現兩個新變種，其危險性如何，目前仍在調查中。

過去六周期間，加州已傳出英國與南非新冠變種病毒感染病例，尚未傳出巴西變種病毒感染。聯邦疾病防治中心 (CDC) 指出，英國變種病毒今年三月將會在南加州與美國其他地方廣為流傳。

許多科學家指出，加州需要提高基因組測序效率，讓整個測序流程更為精簡順暢。加州目前與美國其他地方一樣，學術界、商業團體、公家機關實驗室各自進行病毒基因組測序，然後把全部結果湊合起來，可是各不同單位有其不同的測序規則，因此效率不彰。