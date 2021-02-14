加州重殘、重病者 3/15起接種疫苗

加州宣布，重度殘障和有健康問題的民眾下個月可開始接種疫苗。（美聯社）

加州 衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）12日宣布，加州將再擴大新冠疫苗 接種資格給其他400萬到600萬居民。

加利表示，從3月15日起，將開放給重度殘障和有嚴重健康問題的民眾接種疫苗，包括特定癌症、心臟病 、肺病、腎臟病、唐氏症和嚴重肥胖症患者、孕婦、器官移植者等。

由於加州一直受到疫苗短缺的困擾，加利無法確定讓1700萬到1900萬符合資格的加州居民接種疫苗需要多長時間。不過，加利指出，接下來幾周，加州每周都會收到至少100萬劑疫苗。

聯合殘障人士之聲（Disability Voices United）會長馬克（Judy Mark）感謝加州開放給殘障人士接種疫苗，但她覺得應該立即開始。馬克說：「3月15日對某些殘障人士來說太晚了，他們隨時都有可能死於新冠肺炎。」

加利表示，預留時間是為了獲得需要的疫苗劑量。他說：「重點在於我們仍然有疫苗短缺的問題，為了要讓更多人符合接種資格，我們認為這個時間表是正確的。」

州長紐森（Gavin Newsom）12日在視察舊金山馬斯孔尼中心（Moscone Center）的接種站時說：「我們希望殘障朋友了解，我們知道你們的需求，即便是在疫苗短缺的情況下，我們也會努力提供疫苗。」

加州正在從最糟的疫情狀況中復原，過去三周以來，新增病例和住院人數都大幅減少，死亡人數雖然減少得較慢，但已經從每周3500人的最高峰走下來。

在殘障和有健康問題的民眾接種疫苗後，加州接下來將以年齡來決定接種的優先資格，而非以職業種類來決定，但目前還未做好詳細的計畫。

加利說：「我們還在研究要如何做年齡分段及何時開始，主要還是要由疫苗供應量來決定。」

統計數字顯示，加州已經有550萬人接種疫苗，超過100萬人已接種第二劑。