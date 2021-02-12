灣區CVS藥局 可登記預約接種疫苗

CVS藥房現在提供COVID疫苗預約，周五開始在灣區分店推廣。（美聯社）

隨著疫苗 在灣區 各地的發放力度加大，現在符合條件的人可以在部分CVS藥房門店登記免費的冠狀病毒疫苗預約，疫苗接種則從12日開始。

CVS表示，它提供的疫苗是「通過大多數保險 計劃或爲無保險者設的聯邦計畫免費提供的」。截至周四，藥房只為醫護人員和65歲及以上的個人接種疫苗。該連鎖藥房8日宣布，將此前宣布的疫苗接種開始日期從周四(11日)推遲到周五(12日），以確保店內供應。

這次推出是在十幾個州的啟動計畫的一部分，將通過聯邦政府分發約25萬總劑量，大約8萬1900劑將被送往加州。

灣區居民可在CVS.com或通過CVS藥房應用程序查詢供應情況並登記預約。沒有上網的個人可以聯系CVS客服，電話1-800-746-7287。無預約上門者不會被接種疫苗。

「由於門店將根據疫苗供應情況定期變化，CVS Health不會提供完整的參與地點名單」。CVS表示，一旦供應變得更充足，更多的CVS分店將提供COVID-19疫苗。

以下是截至2月11日灣區有參與地點的城市名單：阿拉米達市、柏克萊、康柯德、德利市、佛利蒙、拉法耶、蒙克萊、山景城、屋崙、巴洛阿圖、布利桑頓、紅木城、羅納公園市、聖安賽莫、舊金山、聖荷西、聖他克拉拉市、蘇諾瑪市、委利賀。