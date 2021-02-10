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紐森有信心學校重開 坦言教師全接種疫苗是「不可能任務」

記者陳程威／聖他克拉拉報導
州長紐森表示加州的學校必須重新開放。 （視頻記者會截圖）
州長紐森表示加州的學校必須重新開放。 （視頻記者會截圖）

加州州長紐森9日在聖他克拉拉李維體育場(Levi’s Stadium)舉行的記者會上表示，他的辦公室8日晚間與立法者會面，繼續就重新開放學校的一系列計畫進行談判。

紐森對於讓學生重返校園充滿期待。他說：「我堅信，我們能夠讓我們的孩子們安全地回到學校。」

紐森還透露目前計畫撥款66億元，以解決因疫情造成的學習缺失問題，並鼓勵學校安全的重啟校園。

教師工會主席博伊德(E. Toby Boyd)日前表示，除非教師工會的教師們都接種了疫苗，不然不支持校園重啟。博伊德同時表示，即使接受了疫苗的接種，疫苗對病毒感染和傳波的影響依然還不清楚。

紐森在記者會上表示，他本人當然支持教師們都可以接種疫苗。但是就現在疫苗短缺的現狀而言，這是不可能完成的任務。「當你每周接受的疫苗劑量少於60萬劑時，那麼你必須誠實地告訴人們，讓他們知道我們不太可能在學年結束前完成這一目標。」

在加州，教師有資格接種疫苗。但由於疫苗供應有限，在加州的很多縣，如南灣的聖他克拉拉縣，教師現在目前並不屬於優先接種疫苗的行列。

聯邦疾病控制與預防中心（CDC）在紐約市的研究表明，幾乎很少的新冠疫情感染來自學校內部，尤其是將其與周邊社區進行比較。

根據麥肯錫顧問公司（McKinsey）去年底發布的一份報告顯示，持續的關閉學校加劇了教育的不平等。新冠疫情給非裔、西語裔和原住民社區造成了沉重的打擊，學校停課可能還會剝奪這些社區的學生獲得他們所需要的教育的機會。

研究還發現，學生在疫情期間的學習水平普遍下降，僅為非疫情時期67％的數學水平和87％的閱讀水平。這意味著平均而言，學生們損失了三個月的數學學習時間和一個半月的閱讀學習時間。在少數族裔為主的學校中，學生們在疫情期間數學成績是正常時期平均水平的59％，閱讀成績是77％。根據NPR對20個州的60多個學區進行的一項調查發現，今年幼兒園的入學率平均下降了16％。

疫苗 疫情 加州

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