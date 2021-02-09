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屋崙華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

記者劉先進／屋崙報導
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗（Nancy O'Malley）、屋崙警局、屋崙華埠商會、華裔影星吳彥祖（Daniel Wu）8日聯合召開記者會，關注華埠最近罪案飆升問題。歐瑪麗透露，在華埠推倒3個老人的28歲嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim）被起訴攻擊、造成身體傷害等五項罪名。預計數日內過堂。她還表示，地檢長辦公室成立特別響應小組（special response unit），以應對亞裔社區的犯罪。

阿拉米達縣地檢長歐瑪麗透露，此前在華埠推倒老人的嫌犯穆斯利姆被起訴五項罪名。（記...
阿拉米達縣地檢長歐瑪麗透露，此前在華埠推倒老人的嫌犯穆斯利姆被起訴五項罪名。（記者劉先進 ／攝影）

另外，屋崙警局透露，在華埠數次搶劫顧客手中零錢的慣犯伯德（Deveion Lamont Byrd）也被起訴搶劫和偷竊罪。

屋崙近日罪案頻繁，尤其是1月31日中午發生的推倒老人案件，震驚灣區。嫌犯穆斯利姆從背後連續推倒3位老者，受害人包括一位91歲長者，和分別為60歲、55歲的華人王先生（Kon Wung）夫婦，三人均被送往醫院。推倒91歲長者的視頻放在網上，群情激憤。

吳彥祖和韓裔影星金大賢（Daniel Dae Kim）聯合捐款2萬5000元，屋崙的Metropolitan Bank銀行也捐出5000元，作為懸紅獎金。

華埠去年5月底、6月初經歷暴力騷亂後，吳彥祖專程過來清理塗鴉。他表示，在灣區長大，在屋崙上學，姑姑在華埠開了麵包店。當首次聽到推倒老人的案件時，感覺震驚和生氣。「我的父親如今91歲，無法想像，他如果被推倒，會發生什麼？」

歐瑪麗表示，嫌犯穆斯利姆此前就有兩項攻擊重罪在身。此次將指控他犯下五項罪名，包括三項攻擊罪，一項導致人身體受傷罪等，他將在最近數天過堂。針對亞裔社區尤其是華裔的罪行激增，無法容忍。為了緩解亞裔社區犯罪情況，地檢處將成立特別響應小組，由助理檢察官帶領，有多名成員聯合辦案。

本報曾獨家報導，22歲的非裔嫌犯伯德屢次在屋崙華埠作案。但因防止疫情傳播而很快釋放，他又故技重施，華埠商家防不勝防。屋崙警局證實，伯德偷過兩家麵包店拿到東西，並試圖在其他商家偷小費。檢察官已指控他犯有搶劫和盜竊罪。

剛宣誓就職的屋崙警長阿姆斯特朗（Leronne Armstrong）表示，最近發生的暴力事件是不可接受的。「今天，要向那些在這個城市犯罪的人傳達一個資訊，我們會追捕你們。」

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，鴻年家居建材公司承諾捐贈1萬元給華埠商會基金。商會正在和亞健社、社區探討，如何使用，增強治安。2月是非裔歷史月，也是華人傳統的新春佳節，希望社會各界一起努力，讓大家能安全而愉快的共度佳節。

華埠 屋崙 亞裔

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