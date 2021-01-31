灣區出現英國變種、巴西變種兩種病毒 傳播力更快、更有殺傷力

美國防疫隊長佛奇29日表示，英國的變種病毒今春將在美國盛行。(Getty Images)

史丹福大學的研究人員在灣區 發現兩種可怕和令人擔心的新冠變種病毒 ，一種是一個月前傳入美國的英國變種病毒「B117」，另一種是巴西變種病毒「P.2」。這兩種變種病毒之前都沒有在灣區出現，而這兩種變種病毒都被視為傳播能力比現在的病毒更快，更有殺傷力。

除了英國和巴西的變種病毒，研究人員還發現一種加州土生土長的變種病毒，但這種病毒被視為殺傷力不強，而且現有疫苗 可以對付，所以沒有引起關注；至於28日和29分別在南卡和馬里蘭發現的南非變種病毒，目前還沒有在灣區和加州出現。

關於英國的B117變種病毒，美國過敏及傳染病研究所所長佛奇29日說，由於這種變種病毒傳染速度快，所造成的病情也比現有病毒厲害，預計今春將在全美盛行。專家說，根據達爾文進化論，在各種變種病毒中，傳播速度最快和最能攻破人類免疫系統的病毒，就是最成功的病毒。

病毒專家說，新冠病毒不斷傳播，在遇到並傳染給大量感染者的過程中必然產生變種。變種病毒造成的最大憂慮是，可能導致現有的疫苗不管用，另外由於變種病毒傳播速度更快，可能造成大規模感染，爆發新的感染高潮。

舊金山加大流行病學家羅特福(George Rutherford)說，對付變種病毒的最重要策略是，盡快為民眾接種疫苗，使沒有防疫的人盡快得到防疫能力；愈多人接種疫苗，就愈有可能趕在變種病毒發威前抑制傳播。

在灣區新發現的巴西變種病毒P.2，詳細特性還不清楚，但是它的兄弟P.1變種病毒，目前正在巴西大流行，造成廣泛的傳播。