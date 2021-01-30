議員、教師工會都不挺！紐森學校重開計畫 恐胎死腹中

紐森提出的加州學校重開計畫，得不到教師工會支持，還在州議會中遇上阻力，可能會胎死腹中。(Getty Images)

加州 的學校大都關閉了超過10個月，家長和學生都渴望學校重開，恢復面對面的教室授課。全美愈來愈多的州長在家長壓力下，已經決定重開學校，但是全美第一大的加州卻大落後。州長紐森日前提出的學校重開計畫，得不到教師工會的支持，又在州議會中遇上阻力，已愈來愈接近胎死腹中。

紐森本月初提議，由州政府撥款給學校，每名學生獲資助450元至750元，作為學校重開的經費，例如用來買口罩和校園消毒等；只要學校申請重開，就可獲得撥款，申請截止日期是2月1日。

重開計畫所需費用，須獲州議會通過，紐森將撥款列入下年度的預算案中，但要求州議會優先處理和通過撥款案。然而在本周的州議會教育 委員會聽證中，議員大都對該計畫感到不滿，主要是紐森提出的撥款可能不足夠，例如學校為教職員和學生進行病毒檢測的經費嚴重不足。

另外，大部分學區表示，不會申請重開，特別是在2月1日限期之前不會申請。議員又表示，州長倉促提出計畫，很多細節都沒有設計好，州議會不可能通過撥款。

但是最大的阻力，可能不是州議會，而是來自教師工會。像全美的教師工會一樣，加州的教師工會有巨大的影響力，紐森的計畫得不到工會支持，就沒有通過的可能。

工會反對恢復面對面教室上課，而且態度強硬，認為教師必須獲得接種疫苗 後，才能考慮重開學校和恢復上課。但加州一個半月以來的疫苗發放十分混亂，教師不知要到什麼時候才能輪到接種。灣區九縣之中，目前只有北灣的馬連縣開始為教師接種，其餘八縣都沒有時間表，包括人口最多的聖他克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、舊金山和聖馬刁縣。

紐森對於教師工會的強硬態度十分不滿，他在一個加州教育管理人員協會的視訊會議上說：「如果教師堅持要人人獲得注射後才能重開學校，那麼加州近期就不可能重開學校。」

學生家長也很不滿，他們要求學校重開，讓子孩盡快恢復教室上課。家長們組織了一個「加州重開學校」(Open Schools California)的組織，向紐森施壓。這個組織向KQED電視說，紐森欠缺政治勇氣，不敢得罪教師工會。