首位非裔加州州務卿 維波宣誓就任

維波（左）由州長紐森（右）監誓正式就任加州州務卿。（圖片由州長辦公室提供）

州議會非裔 核心小組主席、聖地牙哥加州 眾議員維波（Shirley Weber）1月29日在州長紐森（Gavin Newsom）的監誓下，正式就任加州州務卿。維波成為加州歷史上第一位非裔州務卿。

紐森1月18日正式提名 維波擔任州務卿，以填補帕迪拉（Alex Padilla）接任聯邦參議員之後留下的空缺。這一提名已於本周得到州議會確認。

帕迪拉也在1月18日當天獲紐森正式任命為加州聯邦參議員，以填補賀錦麗（Kamala Harris）擔任副總統之後留下的空缺。

紐森表示：「在非裔歷史月（2月）的前夕，加州再次創造歷史。維波博士宣誓就任州務卿。作為加州的首席選務官，維波博士將繼續她畢生致力的捍衛公民權利事業，保護我們民主的進程發揮至關重要的作用。」

維波說：「事實上，每名公民都是民主國家的主要官員。這是我們政府制度的堅定信條。作為州務卿，我有責任確保更多的加州居民能够在選舉過程中行使這一權力，確保我們的選舉即使在最不利的條件下也能保持安全、無障礙和公平。金恩（Martin Luther King）博士告訴我們，當站出來為他人服務時，我們處於最佳狀態。我很榮幸能够站出來為加州居民擔任州務卿。」

維波感謝紐森的提名以及州議會的確認，也感謝加州居民對她擔任這一要職的信任。她期待在這一新的公職上「提升和捍衛包容性及參與性的民主價值觀。」

紐森說，維波自2012年首次當選加州眾議員，在州議會當中「一直是一個道德清晰的聲音」，在社會公義問題上發揮領導作用。

對華裔社區而言，維波提出的法案當中最讓人熟知的就是ACA-5法案，也就是在2020年11月大選被大多數選民否決的16號提案。這項提案聲稱追求公共教育、公共就業、政府合同三方面的種族平權，但遭到華人社區反對。

維波還撰寫了「加州拯救生命法案」（California Act to Save Lifes）。這是紐森於2019年簽署的一部具有里程碑意義的立法，為警察使用致命武力設定了新的更高標準。她在州議會提出的主要立法涵蓋教育、公民權利、公共安全、糧食保障、殘障人士保護和投票權等。

進入州議會之前，維波曾擔任聖地牙哥教委會主席和聖地牙哥州立大學非裔研究系教授40年。