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1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

加州疫苗施打 全美排名最末

編譯組／灣區22日電
加州人在接種疫苗後，坐在車裡，接受15分鐘至30分鐘的觀察，看有沒有副作用的反應。(美聯社)
加州人在接種疫苗後，坐在車裡，接受15分鐘至30分鐘的觀察，看有沒有副作用的反應。(美聯社)

加州這個星期的疫苗使用率(usage rate)有所提高，從上周的27.5%提高至本周的37.3%，反映出加州對疫苗的管理已有改善。不過全美其他州都已開始加快接種，而且改善幅度超過加州，使加州本周的疫苗使用率成為全美最差，在50州之中排第50。

彭博新聞22日公布的50州本周疫苗使用率顯示，上周包尾的阿拉巴馬州，本周大幅改善，從上周的21.2%提高至本周的41.1%，因此擺脫了最後一名；另一方面，上周排第49名的加州，本周則再降一名，成為包尾的第50名。

除了加州，使用率最低的另外三州是，明尼蘇達39.8%，維吉尼亞40.2%，阿拉巴馬41.1%；表現最好的三州是，北達他科82.8%，維吉尼亞73%，新墨西哥68.6%。

在人口最多的六個州之中，只有加州(人口4000萬)的使用率在40%以下，人口第二多的德州56.1%，佛羅里達51.3%，紐約56.5%，賓州47.8%，伊利諾48.8%。

為什麼加州疫苗發放和管理如此差勁？專家認為，加州政府發出的一些指引經常引起混亂，例如上周州政府說，在南加聖地牙哥一個接種中心有少於10人接種疫苗後出現過敏反應，因此建議暫停使用該批莫德納疫苗，這個消息引起極大關注，也引起了混亂；因為經過調查後，該批疫苗被解禁，證實安全可用。

加州 疫苗 維吉尼亞

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