灣區日增2513確診 63死亡

據NBC新聞統計，灣區 21日新增確診2513例，包括聖他克拉拉縣569例，阿拉米達縣676例，康曲柯士達縣384例，聖馬刁縣320例，舊金山 182例，蘇拉諾縣172例，蘇諾瑪縣116例，馬連縣43例，納巴縣51例。

灣區21日新增死亡63人，包括聖他克拉拉縣19人，阿拉米達縣9人，康曲柯士達縣10人，舊金山12人，蘇拉諾縣1人，蘇諾瑪縣2人，馬連縣5人，納巴縣5人。

截至21日，灣區累計確診34萬6784例，累計死亡3475人；加州 累計確診308萬886例，累計死亡3萬5298人。加州累計152.5萬人接種了疫苗，20日單日接種人數為7.1萬。

以下是灣區各縣21日的病例統計：

聖他克拉拉縣，9萬4905（129死）

阿拉米達縣，6萬8649（788死）

康曲柯士達縣，5萬3349（460死）

聖馬刁縣，3萬3207（309死）

舊金山，2萬9362（274死）

蘇拉諾縣，2萬5983（107死）

蘇諾瑪縣，2萬4184（242死）

馬連縣，9492（131死）

納巴縣，7653（45死）