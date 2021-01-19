灣區9縣新冠疫情 單日確診4775例、30人死亡

根據舊金山 紀事報（Chronicle）統計，灣區 18日新冠肺炎 單日新增確診病例共4775例，包括聖他克拉拉縣2091例，阿拉米達縣840例，康曲柯士達縣974例，舊金山546例，馬連縣63例，納巴縣261例。聖馬刁縣、蘇拉諾縣和蘇諾瑪縣18日未通報病例。

灣區17日新冠肺炎新增30人死亡，包括聖他克拉拉縣16人，阿拉米達縣1人，康曲柯士達縣4人，舊金山8人，馬連縣1人。

截至17日下午5時，灣區累計確診數為33萬7276例，死亡3355例，加州累計確診數為299萬4748例，死亡3萬3745例，全美累計確診數為2407萬3555例，死亡39萬8977例。

以下是灣區各縣17日的病例統計：

聖他克拉拉縣，9萬3557（1076死）

阿拉米達縣，6萬6476（769死）

康曲柯士達縣，5萬2547（450死）

聖馬刁縣，3萬1204（294死）

舊金山，2萬8767（262死）

蘇拉諾縣，2萬4654（105死）

蘇諾瑪縣，2萬3261（234死）

馬連縣，9392（126死）

納巴縣，7418（39死）