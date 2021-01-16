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長者登記超預期 灣區急需疫苗

編譯組／灣區15日電
州長紐森宣布，加州加快接種，但加快接種的希望，卻受到疫苗供應不足的限制。(Getty Images)
州長紐森宣布，加州加快接種，但加快接種的希望，卻受到疫苗供應不足的限制。(Getty Images)

州長紐森本周三(13日)宣布加快疫苗接種的速度，讓65歲以上人士也可接種，但是州和縣市政府的加快接種希望，卻受制於疫苗供應有限，滿足不了需求，特別是65歲以上長者的需求遠超過預期。

南灣聖他克拉拉縣14日開始接受長者登記和約定接種時間，要求登記的長者每小時超過1000人，使本周限量供應的疫苗在12小時內就已用盡。

沙特醫院系統(Sutter Health)的網站，因為在灣區多縣都設有醫院，14日開始接受登記，查詢者太多，以致網站塞爆。凱瑟醫院的查詢電話也應接不暇，致電者須等候4小時，使長者大感挫折。

使事情更壞的是，聯邦政府宣布，第二劑的疫苗供應，實際上已經耗盡，使原來已經發放緩慢的情況下變得更加混亂。

灣區各縣都遇到疫苗供應不足和長者需求超過預期的情況。以聖他克拉拉縣為例，全縣只獲分配7萬2000劑疫苖，至今已用了3萬6000劑，餘下的3萬6000劑已經被預約，將在下周接種。全縣現在只能希望另外的3萬3000劑快點抵達。

縣衛生官員15日表示：「全縣必須獲得更多的疫苗，才有可能滿足長者的需求；我們也希望快點為長者注射，但我們無法取得更多疫苗。」

縣官員說，希望下周每天可注射3600劑，到2月可增至每天5800劑。如果聖縣每周獲得更多疫苗，衛生局就可以加快接種，設立更多的注射中心，為更多人注射。以目前的需求看，全縣至少要獲得2萬劑，才能滿足需求。

縣衛生局希望，在未來數周，為全縣7萬7000名75歲以上居民注射；之後，才會輪到為65歲以上人士注射。

疫苗 灣區 聯邦政府

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