朱利安尼視頻出現youtube 大談「選舉被偷走」

川粉6日在國會山莊衝擊警方防線，警發射催淚瓦斯，導致圖中所見的煙霧瀰漫。(Getty Images)

國會6日發生的暴動，主要是因為川粉相信11月3日的總統選舉「被操縱」，導致川普 的勝利「被偷走」，所以才會從白宮的集會現場遊行到國會，並衝擊警方的防線，衝進國會大樓，阻止國會正在進行的確認拜登當選的程序。但這些指責選舉舞弊的訊息，都沒有事實根據，因此是錯誤的假新聞推特和臉書等社交媒體因為沒有禁止這些假訊息而廣受批評。

但暴亂後兩天，Google 的YouTube 平台上再出現一視頻，川普的個人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)仍大談「選舉被偷走」，因此受到關注。

推特和臉書在暴動發生後都已經禁止川普散播「舞弊論」和「偷走論」的訊息，但是YouTube 8日早上8時出現的朱利安尼視頻，不但YouTube沒有審查，一直到下午3時仍然存在。到下午時，已有13萬人觀看了視頻。聖荷西信使報向Google查詢。Google一名發言人好像不知道有關視頻，還向信使報查問視頻的連結(link)。

6日的暴亂至少已有5人死亡，包括一名國會警察他被暴徒用滅火筒擊中頭部，重傷不治。國會眾院議長8日說，如果副總統潘斯和川普的內閣不採取第25修正案立即罷免川普，眾院將會啟用彈劾川普的程序。彈劾最快可於本周內啟動。

朱利安尼現身的視頻，是前川普首席士巴農主持的戰鬥室節目(War Room)。朱利安尼接受訪問，一再說「選舉被偷走」。還說川普支持者6日到國會抗議選舉結果，「他們不准你說選舉舞弊，但舞弊卻存在。」

川普的律師團在過去兩個月，向多個關鍵州提出了50多項選舉舞弊的訴訟，但全部被法官駁回和撤消，沒有一項訴訟能提出舞弊的證據。

Google的發言人說，他們有一取締假新聞的「三振出局」政策。當發現每一個假新聞時，就會給予一振( a strike)，如果三次違規，就會永久被振出局，不能再在YouTube出現。