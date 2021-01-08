加州新領失業金人數略減 占全美20%

加州新領失業金人數佔全美20%。(圖取自網路)

聯邦勞工部 最新報告顯示，加州 上周新領失業申請略降，但全州失業申請仍占全美五分之一。上周約有16萬名加州勞工首次申請失業救濟金、比前一周減少8700人。截至1月2日的當周，全美失業申請人數為78萬7000人，與前一周的79萬人相比略有減少。儘管情況稍有改善，加州失業申請仍占全美20.3%。

加州失業率在全國失業人數所占比例過高，顯示新冠病毒導致經濟損失，已讓加州勞工遭受10個月沉重打擊。加州失業人數屢創新高，部分原因是州與地方政府機構下令大規模停工、努力制止致命病毒擴散。雪上加霜的是，加州就業 發展局擔憂失業申請帳戶與詐騙活動有關，12月底暫停支付140萬個失業帳戶支付失業金款項。

加州勞工需面臨更複雜的問題是，加州就業發展局努力打破陷入官僚積壓申請案件的合法要求僵局。截至11月11日，加州失業申請積壓案件已低至54萬2000件。然而，截至12月30日止，積壓案件達77萬7800件，比11月初短暫到達低點又增加了44%。

代表北加州的共和黨參議員尼爾森(Sen. Jim Nielsen)對加州就業發展局發出嚴厲批評，認為需要針對混亂的內部程序，進行獨立審查。