我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

闖波洛西辦公室 川粉翹腿留字條

編譯組／灣區6日電
一名闖進波洛西辦公室的川粉，坐在她的辦公椅上翹起二郎腿。(Getty Images)
一名闖進波洛西辦公室的川粉，坐在她的辦公椅上翹起二郎腿。(Getty Images)

數十名川普的支持者6日衝破執法人員的防線，進入國會大樓，其中一些川粉闖進眾院議長波洛西的辦公室；與川普友善的媒體在網上發布一些川粉在辦公室內的照片和視頻，包括其中一人坐在波洛辦公桌旁，這名穿牛仔褲的白人川粉，被拍到面對鏡頭，並且將一條腿擱在辦公桌上。

闖進波洛西辦公室的川粉，在她的辦公桌上留下「我們不會退縮」的字條。(Getty ...
闖進波洛西辦公室的川粉，在她的辦公桌上留下「我們不會退縮」的字條。(Getty Images0

另一張照片則拍到，闖進者將一個文件夾子放在辦公桌上，還在桌上留下一張紅筆字條，字條寫著：「我們是不會退縮的。」

又有一張照片顯示，川粉拿著他的戰利品，那是一支講台架子，很可能是從波洛西辦公室拿走的；這種講台架子，通常是用在記者會使用，可以在上面放字條。

暴亂者闖進國會大樓後，波洛西和參院少數黨領袖舒默立即發表聯合聲明，呼籲川普立即介入；「我們呼籲，川普總統立即要求抗議者退出國會大廈和國會山莊。」

因為數十名暴亂者闖進國會大樓，警衛要求議員戴上防暴面罩，因為他們要向暴徒施放催淚瓦斯。

另外又有數十名暴亂者闖入參院議事大堂，其中一人被拍到，走到議長講台上，並大聲呼喊說：「川普贏了選舉。」

又有數十人在國會大樓的大廳中徘徊，並且大叫：「他們在哪裡？」闖入者顯然在找尋正在進行確認拜登贏得選舉的程序。

川普 參院 拜登

上一則

醫師視訊諮詢 「健康益友」APP免費使用到6月底

下一則

屋崙學區函紐森 促學校安全重開

延伸閱讀

紐森批川粉暴亂 憂心加州安全 取消疫情簡報

紐森批川粉暴亂 憂心加州安全 取消疫情簡報
跳船潮？川普國安顧問為首白宮高官 傳考慮遞職呈

跳船潮？川普國安顧問為首白宮高官 傳考慮遞職呈
圖輯／看我坐在眾院議長寶座 看我腳翹波洛西辦公桌

圖輯／看我坐在眾院議長寶座 看我腳翹波洛西辦公桌
「禁鼓吹暴力」推特、臉書暫時封鎖川普帳號

「禁鼓吹暴力」推特、臉書暫時封鎖川普帳號
每日新聞報社論：川普與支持者 將是民主毀滅者

每日新聞報社論：川普與支持者 將是民主毀滅者
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
位於北加州宇洛縣(Yolo)的發達谷賭場度假村。(Getty Images)

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

2021-01-02 14:40
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

2020-12-30 23:13
疫苗接種進度嚴重落後，專家建議改為注射一劑，以加快速度。(Getty Images)

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

2021-01-02 13:45
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

少了這條導火線 矽谷科技股還會重演2000年崩盤?

2021-01-03 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效