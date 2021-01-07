闖波洛西辦公室 川粉翹腿留字條

一名闖進波洛西辦公室的川粉，坐在她的辦公椅上翹起二郎腿。(Getty Images)

數十名川普 的支持者6日衝破執法人員的防線，進入國會大樓，其中一些川粉闖進眾院議長波洛西的辦公室；與川普友善的媒體在網上發布一些川粉在辦公室內的照片和視頻，包括其中一人坐在波洛辦公桌旁，這名穿牛仔褲的白人川粉，被拍到面對鏡頭，並且將一條腿擱在辦公桌上。

闖進波洛西辦公室的川粉，在她的辦公桌上留下「我們不會退縮」的字條。(Getty Images0

另一張照片則拍到，闖進者將一個文件夾子放在辦公桌上，還在桌上留下一張紅筆字條，字條寫著：「我們是不會退縮的。」

又有一張照片顯示，川粉拿著他的戰利品，那是一支講台架子，很可能是從波洛西辦公室拿走的；這種講台架子，通常是用在記者會使用，可以在上面放字條。

暴亂者闖進國會大樓後，波洛西和參院 少數黨領袖舒默立即發表聯合聲明，呼籲川普立即介入；「我們呼籲，川普總統立即要求抗議者退出國會大廈和國會山莊。」

因為數十名暴亂者闖進國會大樓，警衛要求議員戴上防暴面罩，因為他們要向暴徒施放催淚瓦斯。

另外又有數十名暴亂者闖入參院議事大堂，其中一人被拍到，走到議長講台上，並大聲呼喊說：「川普贏了選舉。」

又有數十人在國會大樓的大廳中徘徊，並且大叫：「他們在哪裡？」闖入者顯然在找尋正在進行確認拜登 贏得選舉的程序。