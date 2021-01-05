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「媽媽爭房住」發起人就任屋崙市議員：和社會不公戰到底

記者劉先進／屋崙報導
新當選的進步派市議員法夫說，要和社會不公戰鬥到底。（記者劉先進／翻攝）
新當選的進步派市議員法夫說，要和社會不公戰鬥到底。（記者劉先進／翻攝）

新當選的屋崙市議員、學委、市府律師等，4日在視訊宣誓就職。因霸占屋崙空房在全國引起轟動的「媽媽爭房住」組織（Moms 4 Housing）發起人之一、屋崙市民法夫（Carroll Fife），也宣布就任第三區市議員。她表示，將繼續為最邊緣化的市民鬥爭。國家制度不公的累積效應，造成了貧困、環境不公正和結構性種族主義，「我們要和這些不公戰鬥到底。」

屋崙一群遊民母親2019年底霸占屋崙空置房屋兩月，最後被警方驅逐，在全美引起強烈反應，很多人更關注遊民問題。法夫是活動組織者之一，她依靠強大的社區動員能力，擊敗謀求第三次連任的麥克漢尼（Lynette Gibson McElhaney），成功當選。法夫是進步派，希望從市政廳內部著手，打擊本市的住房投機。她此前曾表示，正在研究提出對企業增稅。屋崙是北加州唯一沒有累進營業稅的城市之一，即根據收入不同徵收不同比例的營業稅。

法夫說，當民眾談論兄弟相殘，凶殺案件，談論貧困、無家可歸和住房不安全時，可以說，所有的不公、暴力都是「國家暴力」造成。不公平已經存在了幾個世紀，人們必須採取大膽的立場，創造前所未有的東西。「我們正處在變革的時代，這需要所有人整裝待發，做出犧牲。現實是，社會有很大一部分人一直在犧牲，而公平意味著每個人都有機會發展。民眾必須做不同的事情，有創造力，英勇、無所畏懼。我將代表他們的聲音，公正透明、創造性地為那些沒有發言權的人而戰。」

競選連任成功的市府律師帕克（Barbara J. Parker）表示，將繼續確保經濟、社會、環境和種族的公正，比如保護住房權利。

屋崙市長薛麗比慶祝當選官員。她希望2021年，社會各界團結一致，走出2020的疫情悲劇，解決疫情對健康和經濟的影響。薛麗比說，最近在讀到政治家舒爾茨 (George Shultz)百歲生日時的專欄文章時，感觸頗深。「他說，有一個教訓我很早就學會了，然後一遍又一遍地重新學習。信任是國家的基石。當信任在房間內，無論什麼房間，家庭房間、學校房間、更衣室，還是辦公室房間或政府的房間，幸運之事會發生。當信任不在房間之時，好事不會發生。」

薛麗比表示，作為屋崙市新的領導成員，大家是一個家庭。這個家庭，不一定要達成一致，甚至不一定要互相喜歡，但會一直相愛。對公共服務的愛，對社會的愛，會引領大家前行。

屋崙市長薛麗比慶祝當選官員。她希望2021年，社會各界團結一致，走出2020的疫...
屋崙市長薛麗比慶祝當選官員。她希望2021年，社會各界團結一致，走出2020的疫情悲劇，解決疫情對健康和經濟的影響。（記者劉先進／翻攝）

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