金山日落區引進廉租房 華裔不滿 馬兆明釋疑

日落區在籌建的可負擔住房設計圖。（馬兆明提供）

舊金山 日落區將引入一個全新的近百個單位的廉租房公寓項目，選址位於2550 Irving街一帶。新聞一出，日落區的華裔 居民立即提出不滿聲音。代表日落區的市議員馬兆明隨即開腔釋疑，澄清部分傳言。

連日來，在日落區的微信群中不少華裔居民都紛紛表態質疑，廉租房的入住者會否包含有心理行為疾病或者濫用藥物、需要戒毒協助的人士。

馬兆明澄清部分關於日落區內廉租房項目的質疑。（本報檔案照片）

馬兆明澄清說，日落區的這個項目將會以收入作為申請標準，就是一個常規的可負擔住房項目。其中，有20%的住房會用作給極低收入 的家庭或者個人，由市府現有的系統內轉介人選，這20%的住戶可能會包含曾經有過遊民經歷的人。

他指出，所謂的為心理行為疾病、濫用藥物人士等所建設的住房，其實是「永久支持性住房」。這些住房的花費成本更高，而且會配置有許多的社工、醫療人員。日落區的這個最新的項目，則是以收入為標準，面向中低收入家庭和個人的住房項目。

至於住房項目內常駐的社工一事，現在尚未有定案。但是馬兆明說，因為居住著上百戶人家，而且有戶外的空間、商業活動，有社工在作為支持提供幫助也是一件積極的事情。

馬兆明指出，雖然是根據收入水平來申請和抽籤，但是符合資格的日落區的居民將會有優先權申請。因為舊金山是有相關的「鄰里優先」（Neighborhood preference）法例，讓居住在可負擔住房項目附近的居民有優先權。

此外，居民熱議的停車問題，也料將成為爭議焦點。因為住房項目有約100戶，但是停車位只有11個，預計將會導致附近區域的停車變得比以前更難。

馬兆明回應表示，現在是項目設計的初始階段，很多事情都可以討論。他會與項目的開發商TNDC商討溝通。他說，2550 Irving街一帶可以步行至Judah街搭乘Muni N線列車，同時步行範圍內也有許多超市和餐廳，離金門公園也很近，是日落區內相較而言不太需要開車的地方。

對於「社區溝通做得不夠」的指責，馬兆明予以否認。他強調現在是初始階段，TNDC也將在社區會議之後，才會正式提交設計方案給市府規畫局。

1月23日將會舉行首次線上會議，相關詳情請訪問：www.2550Irving.com，或發送電子郵件至 [email protected]，或致電 (415) 735-5514。