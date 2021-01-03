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加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

加州第二輪疫苗 教育、執法者先接種

特約記者錢曉莉／加州州府報導
消防、醫護搶救人員料將在第二輪獲得接種疫苗。（電視新聞截圖）
消防、醫護搶救人員料將在第二輪獲得接種疫苗。（電視新聞截圖）

前線醫護人員在首輪疫苗抵達之後已經陸續接種。現在，進入2021年，第二輪疫苗也到來，那麼這一輪哪種行業的人有資格先打，備受關注。

隨著新冠疫情的不斷惡化，加州的疫苗訂購數量也在不斷上漲，已經有數十萬支疫苗在加州州內派發。

目前在加州處於「1A」階段類別的人，是屬於加州首批獲得分配接種疫苗的一批人，他們也正在陸續打疫苗。其中在中谷沙加緬度縣，就優先為高危人士接種，包括處於在前線接觸病患的人，因為有直接接觸病毒的可能性，同時還有一些是在長期護理的養老院中的人士，這部分人都是高危人士。

根據加州的指引，「1A」階段的人員包括急救、精神病和養老院、護理設施中的工作人員，以及針對年長者或醫療群體的場所員工；長期護理機構的居民；護理人員和其他提供緊急醫療服務的人員、透析中心員工。

但是即將進入的「1B」階段中，誰能接受施打疫苗就備受關注。在沙加緬度，就有提議將以下小組分為兩個等級：第一層：75歲以上的人，以及包括教育，執法，糧食和農業相關，緊急服務在內的前線基本工人；第二層：年齡在65至74歲之間的人，前線的其他工作人員，包括製造，運輸，基礎設施和服務，以及人口聚集密度高地區中的人，包括囚犯和無家可歸者。

不過隨著疫苗供應的更新，預計施打範圍也會改變。

有小學二年級的老師費舍爾（David Fisher）表示，很高興能夠進入「1B」的階段接種疫苗，因為這是重新安全開放學校、恢復進行面對面上課學習的關鍵要素之一。他作為小學老師，被列入教育行業，因此可以成為「1B」的階段代表。

沙加緬度東北部的城市羅斯維爾（Roseville）的警察局，沙加緬度的都會區消防局的急救人員都證實，他們正在與各自的縣衛生部門進行有關疫苗分發方式的談判。

沙加緬度消防隊隊長維斯塔爾（Chris Vestal）表示，不會強制要求我們的工作人員接種疫苗，但我們有強烈的希望獲得這種疫苗。他強調前線工作人員的目標，第一要務是提供服務和應急響應。羅斯維爾警察局也不強制其警官使用這種疫苗，但鼓勵他們獲得這種疫苗，並說會遵循季節性流感疫苗注射時的協議。

沙加緬度的警察局拒絕就疫苗分發發表評論。一位發言人說，他們仍在等待沙加緬度縣公共衛生部門的進一步指示。

超市零售人員會否獲得第二輪疫苗接種備受關注。（電視新聞截圖）
超市零售人員會否獲得第二輪疫苗接種備受關注。（電視新聞截圖）

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