支持學區重開 加強疫毒檢測

親愛的讀者們：

雖然大家現時都需要繼續盡本份來一同控制目前新冠病毒感染的激增，但我們也需要繼續在支持重開公校的工作上取得進展，當中包括制定合適的檢測計畫。我們會盡一切努力使學校能安全地重開校園，面對面學習。

正因如此，我們宣布與舊金山 聯合校區合作，為校區員工提供新型冠狀病毒監控測試和校園評估，為校區重新開放校園和恢復校園學習做好準備。

舊金山聯合校區的新測試點，初步將設置於校區在Franklin 街555號的行政大樓內，向所有員工開放， 然後根據需要逐步擴展到市內其他地區。該計畫將優先為第一階段啟動校園學習的校區員工服務。在重開校園宣布後，測試時間表將會定期進行。屆時，員工可在網上以個人資料預約測試，而結果將透過電子郵件和短訊在24至72小時內發送。

而當員工測試計畫，校園評估和其他措施正在幫助校區做好準備時，由舊金山災難服務工作人員組成的校園現場評估小組已加入了校區，幫助評估學校包括每個教室內的設施，確保設施在疫情 期間能讓學生和員工進行校園學習。這些評估包括教室窗戶的運作性能；教室內的家具類型；功能齊全的洗手設備以及教室的基本條件。這些評估可為全市70多所小學提供有關局部和面對面校園學習準備情況的寶貴數據 。

在過去多個月的疫情期間，我們的學生，家長和老師一直努力工作。我深明這一切都不容易。而我們知道讓學生安全返回教室是我們和校區工作的重中之重。

2021年已經到來，在此，我希望這新的一年能為你，朋友和家人帶來健康，安全和快樂。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德