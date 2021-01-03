我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

支持學區重開 加強疫毒檢測

本報訊

親愛的讀者們：

雖然大家現時都需要繼續盡本份來一同控制目前新冠病毒感染的激增，但我們也需要繼續在支持重開公校的工作上取得進展，當中包括制定合適的檢測計畫。我們會盡一切努力使學校能安全地重開校園，面對面學習。

正因如此，我們宣布與舊金山聯合校區合作，為校區員工提供新型冠狀病毒監控測試和校園評估，為校區重新開放校園和恢復校園學習做好準備。

舊金山聯合校區的新測試點，初步將設置於校區在Franklin 街555號的行政大樓內，向所有員工開放， 然後根據需要逐步擴展到市內其他地區。該計畫將優先為第一階段啟動校園學習的校區員工服務。在重開校園宣布後，測試時間表將會定期進行。屆時，員工可在網上以個人資料預約測試，而結果將透過電子郵件和短訊在24至72小時內發送。

而當員工測試計畫，校園評估和其他措施正在幫助校區做好準備時，由舊金山災難服務工作人員組成的校園現場評估小組已加入了校區，幫助評估學校包括每個教室內的設施，確保設施在疫情期間能讓學生和員工進行校園學習。這些評估包括教室窗戶的運作性能；教室內的家具類型；功能齊全的洗手設備以及教室的基本條件。這些評估可為全市70多所小學提供有關局部和面對面校園學習準備情況的寶貴數據 。

在過去多個月的疫情期間，我們的學生，家長和老師一直努力工作。我深明這一切都不容易。而我們知道讓學生安全返回教室是我們和校區工作的重中之重。

2021年已經到來，在此，我希望這新的一年能為你，朋友和家人帶來健康，安全和快樂。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

 

敬安！

 

舊金山市長 倫敦．布里德

舊金山 疫情 微信

上一則

舊金山男除夕酒駕 撞死亞裔女

下一則

史大能源中心首位華裔掌門人 崔屹3大創新技術改變世界

延伸閱讀

告別2020 金山大事全紀錄 這些事最受矚目…

告別2020 金山大事全紀錄 這些事最受矚目…

金山學區重啟擱置 市長布里德推「監察式檢測」

金山學區重啟擱置 市長布里德推「監察式檢測」
西裔帕迪拉接賀錦麗 非裔舊金山市長不爽

西裔帕迪拉接賀錦麗 非裔舊金山市長不爽
馬兆明致函布里德 促籲長沙釋放「公益三子」

馬兆明致函布里德 促籲長沙釋放「公益三子」
西裔帕迪拉接替賀錦麗 布里德不樂

西裔帕迪拉接替賀錦麗 布里德不樂
金山確診減緩 外出過節 市長布里德溫情喊話「請考慮一下」

金山確診減緩 外出過節 市長布里德溫情喊話「請考慮一下」

熱門新聞

圖為中半島密爾布瑞市的In-N-Out。(取自推特)

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

2020-12-26 13:10
美國疫情爆發，有的地方檢測需要排隊。（檔案圖）

核酸證明變嚴 2人機票貴達1.5萬 一華人父母滯美13個月

2020-12-28 09:48
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

2020-12-30 23:13
疫苗接種進度嚴重落後，專家建議改為注射一劑，以加快速度。(Getty Images)

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

2021-01-02 13:45
位於北加州宇洛縣(Yolo)的發達谷賭場度假村。(Getty Images)

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

2021-01-02 14:40
視訊會議公司Zoom，2019年4月18日在那斯達克上市，底價36元；24日平安夜Zoom股價375元，持有公司股票22%的創辦人袁征(Eric Yuan)，身家增至170億元。(Getty Images)

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

2020-12-27 01:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸
不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了
廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要