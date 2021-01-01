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原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

川普最後新年講話 自誇防疫成效未談大選

原訂1．4到期…舊金山宣布居家令無限期延長

記者李晗 / 舊金山報導
華埠街頭許多店鋪大門深鎖。（記者李晗 / 攝影）
華埠街頭許多店鋪大門深鎖。（記者李晗 / 攝影）

舊金山疫情數字持續飆升，無論是確診人數還是住院人數都居高不下。市府在2020年的最後一天，12月31日宣布，舊金山當地的「居家令」（Stay Safer at Home order）以及外來客隔離十天的防疫措施將無限期延長。

原本1月4日上述兩個防疫令都會到期。但是12月31日市府發文，現有的急救ICU病床可用數量緊缺，同時因為假期可能導致疫情持續緊繃，因此將原本1月4日就會失效的防疫令延長。

根據12月30日的最新數字，灣區的重症病房（ICU）的空餘床位只剩7.5%，遠低於15%的防疫紅線。

至於何時能夠重啟，現在未有定論。市府表示會在假期結束後數周才能夠判定疫情的走勢，屆時才會對於解除、鬆綁防疫令做出決定。

市長布里德（London Breed）說，目前舊金山的確診數字攀升是疫情以來最多的。她強調需要時間觀察現在的防疫令，來確認12月底假期帶來的影響。她也說目前要盡快讓民眾打疫苗，在最後的這段期間內不能鬆懈防疫。

目前的居家令下，餐廳所有的室內、室外用餐都要停止，只能做外賣生意。個人護理服務方面，像是理髮店、美甲店等也都必須暫停營業。零售業則獲准繼續開門，但是都要限制店內的人數，並且加強清潔防疫工作。

至於隔離十天的防疫令，則是面向所有從外地來到灣區的人，無論是本地人從外地回來，還是外地人搬來舊金山工作生活等，都必須要自行隔離十天。這項隔離令沒有執法部門強制執行，目前只能靠民眾自覺配合。

早前英國傳出變種病毒，傳染力更強，同時在南加州已經有確認感染變種病毒的案例。目前北加州或者灣區尚未有明確的報告顯示已經有變種病毒感染的案例。衛生局長考法克斯也呼籲民眾要繼續堅守防疫措施，降低病毒傳播。

居家令下，戶外用餐的布置都只成擺設。因為只能外賣。（記者李晗 / 攝影）
居家令下，戶外用餐的布置都只成擺設。因為只能外賣。（記者李晗 / 攝影）
市長布里德宣布舊金山的居家令無限期延長，何時重啟要觀察假期後的疫情走勢。（記者李...
市長布里德宣布舊金山的居家令無限期延長，何時重啟要觀察假期後的疫情走勢。（記者李晗 / 攝影）

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