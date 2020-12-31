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台灣鎖國! 元旦起嚴格限縮外國人入境 禁止轉機

記者李榮／灣區報導
台灣再度限縮入境規定，並禁止轉機。（圖：衛福部疾管署，經文處提供）
台灣再度限縮入境規定，並禁止轉機。（圖：衛福部疾管署，經文處提供）

新冠肺炎（VOCID-19）疫情嚴重，台灣近來也因為一名外籍機師不戴口罩，不配合疫調，隱瞞接觸史，讓台灣253天來沒有本土病例的情況破功；加上病毒出現變種，疫情更加令人憂心。駐舊金山台北經濟文化辦事處30日指出，中央流行疫情指揮中心已經於台北時間12月30日宣布，考量新冠肺炎疫情仍然嚴峻，為維護台防疫安全及確保國人健康，自2021年1月1日零時起，限縮非本國籍人士入境及檢疫規定，並且也不允許在台灣轉機。

新的規定是依據當地的搭機時間，在1月1日開始正式上路。

依照最新的規定，外籍人士原則上暫時禁止入境。但如果有台灣居留證的外籍人士仍准予入境，或者具「外交公務」、「商務履約」或「人道考量」事由，又或者是中華民國人及持中華民國國居留證者的配偶與未成年子女，以及應聘工作者，還是可以憑應備文件申請特別入境許可。另外，外籍人士如果持有2020年12月30日前駐外館處所核發之有效的特別入境許可者，同樣依然可前往台灣。

另外，除了限縮入境者的身分以外，居家檢疫也將更為嚴格。駐舊金山台北經濟文化辦事處指出，依據中央流行疫情指揮中心的新規定，以當地出發時間計算，自2021年1月15日零時起，入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內核酸檢驗報告外，也須提供「檢疫居所證明」。檢疫居所以「集中檢疫」或「防疫旅宿」為原則，如果民眾選擇「居家檢疫」，必須切結是「1人1戶」。

也就是說，台灣的中央流行疫情指揮中心目前是希望入境者儘量進入防疫旅館。如果堅持選擇居家檢疫，必須一戶只能住一人。非居家檢疫者都不能待在家，以阻斷感染機會。

經文處並指出，目前入境及檢疫措施將由中央流行疫情指揮中心視全球疫情及執行狀況適時滾動調整。

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