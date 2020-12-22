女租霸欠租3.5萬、反索1.2萬搬家費…華人房東：法院討公道

華人房東George Wu說，一西裔女租客一家入住他位於聖利安住的房子。從2月至今，有11個月沒交房租，總計3萬5000元。租客律師提議免除房租，還索要1萬2000元的搬遷費。（記者劉先進／攝影）

華人房東 George Wu於21日表示，一位西裔女租客 一家入租住他在聖利安住的房子。從2月至今，已有11個月沒交房租，總計3萬5000元。女租客還玩起失蹤，律師聯繫不上，並讓朋友入住。

不僅如此，租客律師提議，免除欠下的租金 ，給租客1萬2000元搬遷費。Wu先生堅決不同意，「租客並非因為疫情影響而沒錢交租，在疫情前的2月就賴帳，有了禁止房東逼遷租客的法令，比如AB3088，更是如虎添翼。她之前也賴了某個房東1萬6000元租金。我有充足證據，堅決把官司打到底。但現在問題是，因為疫情，法院正式開庭是明年3月。」

圖為華人房東在聖利安住用於出租的房子。（記者劉先進／攝影）

11個月不交租 原來是賴租老手

George說，今年1月，一名西裔女租客帶著孩子，來找租房。看到對方沒有棲身之所，他決定出租三室的獨立屋一年，月租3190元。租客1月13日搬入，當時只給了18天的房租，沒交押金。2月開始，租客開始賴帳，不付租金。到了3月，新冠疫情爆發，這更讓女租客有了不交租的理由。從2月一直到12月下旬，租客有11個月房租沒交，垃圾處理費也沒給，總計損失3萬5000多元。

George決定起訴到法院。他徵詢律師意見，發現女租客是租霸老手，「此前就有不交租的訴訟。但在申請租房時，沒按照約定公布有關訴訟。」

George Wu在聖利安住的房子後院停車位上，有租客車子，但租客並未回應記者敲門詢問。（記者劉先進／攝影）

律師漫天要價 租客搞失蹤

George和租客進行了三次和解協商，有兩次租客到場。第一次租客透過律師說，要免除欠下的租金，並給她1萬6000元搬家費，2個月搬家時間。George堅決拒絕。第二次，律師和租客商量後，降價為1萬2000元，George還是不同意，協商再次無果。第三次，女租客玩起「失蹤」，連律師也聯繫不上她。

由於疫情暫停逼遷的緣故，法院正式開庭延期到2021年3月4日。「最不公平的是，租客都是請的非營利機構打官司，是免費。房東諮詢律師，一小時400元是常事。我之前就請律師花費不少。」

George還表示，此前和租客和解會議中，租客和律師從未提及，是因為疫情影響交不起租。

公開文件顯示，George Wu起訴租客不交租的案件，延遲到明年3月開庭。（記者劉先進／攝影）

華人自己打官司：絕不妥協

George說，若是別的房東，可能息事寧人，給錢讓租霸搬走算了。因為打官司得不償失，雖然大概率獲勝，但租客九成可能仍交不上租金。住的時間越長，房東虧損越多。還不如讓對方提前搬走，好出租給下一租客，及時止損。某些租客也是抓住房東這一點的心思，得寸進尺。

「我絕不和租霸妥協，一定要法庭上見真章。數年和租客打交道，我積累了豐富的法律經驗，這次上庭，準備單槍匹馬出戰。不請律師。手頭有齊全的證據，有信心打贏官司。不能讓壞租客猖狂，要出這口氣，哪怕只有1%的可能，也要讓租客付出代價，把該交的租金吐出來。」

George說，「希望捨小我，成大我。代表華人站出來，向租霸說不，也期望更多華人勇於和不法租客抗爭，維護合法權益。」

記者21日來到租客所住地址。發現後花園停有車輛，但數次敲門，均無人回應。