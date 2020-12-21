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加州延長租客保護1月闖關 房東抗議：經濟負擔受不了

記者李晗 / 舊金山報導
安居聯盟（BAHN）發起示威，抗議邱信福的立法。（BAHN提供）
安居聯盟（BAHN）發起示威，抗議邱信福的立法。（BAHN提供）

加州眾議員邱信福提出了新的AB15法案，延長對於租客的禁逼遷保護。法案料將在1月加州議會復會時加速闖關，才能趕在現有的租客保護令過期前及時生效。

現在AB15法案尚未進入議程。法案必須要1月11日州議會復會後，通過各個委員會以及全體議員的表決，再獲得州長紐森（Gavin Newsom）簽字後才能生效。從復會到租客保護令失效的1月31日，前後大約只有三周時間。

AB15全稱是「新冠疫情救濟：租務：2021租客穩定法案」（COVID-19 relief: tenancy: Tenant Stabilization Act of 2021），已獲得加州參眾兩會多位議員聯署支持。

對此，小業主權益團體「安居聯盟」（BAHN）上周五發起駕車遊行示威，抗議邱信福的這項立法。大約數十位人士駕車鳴笛參與示威。

因為在新保護令下，租客只要暫時交25%的租金就可以免遭逼遷，直到2022年。房東團體代表潘丹擔心，延長保護令會導致房東租金持續減少，加重房東經濟負擔，因為房東也要交稅和交房貸，卻又得不到政策保護，她認為這樣不公平。她呼籲邱信福聆聽房東小業主的心聲。

安居聯盟曾經也發起過對於邱信福立法的示威，就在邱信福位於舊金山的公寓住址附近。

示威之前，邱信福召開新聞發布會，表示當初立法保護租客至1月31日，也只是對於疫情的預期。但現在明顯疫情不會1月31日結束，所以才會立法延長保護令，讓居民能夠留在家中，降低病毒傳染風險。眾多官員和社區代表出席發佈會，州議員威善高（Scott Wiener）、市議員佩斯金（Aaron Peskin），新當選的南灣選區的州議員李天明和舊金山候任市議員陳詩敏等均支持邱信福的立法。

如今情況下，租客保護令會在2021年2月時就失效，也就是屆時租客每月都要按時交租，否則房東可以逼遷。延長禁令之後，交25%租金的作法可以延續至2021年底。如果租客連25%都無法繳交，那麼房東則可以在2022年1月以此為由開始逼遷租客。法案從未有「減免」租金，欠下的租金總額都是要繳交，只是租客可以先交25%，日後再還清。

此外，邱信福也提出AB16法案，商討對於房東和租客的租金補助。但是法案細節仍然要留待聯邦的撥款確定之後才能有進展。

眾多官員和社區代表支持AB15和AB16的立法。（視頻截圖）
眾多官員和社區代表支持AB15和AB16的立法。（視頻截圖）

租客 房東 租金

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