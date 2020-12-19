疫苗能否阻止病毒傳播? 專家沒答案

輝瑞疫苗已證實，對疫症有效，但疫苗能阻止病毒傳播嗎？專家說，至今為止仍沒有答案。(Getty Images)

首批輝瑞疫苗 本周已運抵加州 ，聯邦食藥局18日也批准了莫德納疫苗的緊急使用，估計很快就會運抵加州使用。但專家現在提出一個新的重要的問題：疫苗證實可以有效對付疫症(例如減輕病情)，但疫苗能夠阻止病毒傳播嗎？專家說，這個問題很重要，但暫時仍沒有答案。

輝瑞和莫德納的疫苗都證實對疫症有效程度達95%，例如注射了第一劑，就可減輕感染者的病情，又如注射第一劑立即可以減輕醫護人員和高危感染者對感染的擔憂。

但是疫苗卻不知是否能夠阻止病毒的傳播，專家說那些已注射第一劑疫苗的人仍然可能再度感染，他們也可能繼續傳播病毒，將病毒傳給其他人。

加州疫苗安全工作小組和柏克萊加大 流行病學教授雷恩高(Dr. Arthur Reingold)說：「至今為止，我們仍不知道，疫苗是否能夠阻止病毒傳播。雖然它有可能發生這樣的作用，但暫時沒有證據顯示它能夠發生這種作用。」

因為不知疫苗能否阻止病毒傳播，所以CDC呼籲接種了疫苗的人仍要採取防疫措施，即戴口戴、洗手和保持社交距離。

疫苗能否阻止病毒傳播十分重要，因為如果不能阻止病毒傳播，那麼疫苗只能救注射者一人的生命，但如果能夠阻止病毒傳播，那可救更多人的生命。

另外，如果疫苗能夠阻止病毒傳播，那麼當愈來愈多人接種後，就有可能達到集體免疫的效果；反之如果疫苗不能阻止病毒傳播，達到集體免疫的機會就變得沒有可能。