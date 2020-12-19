金山東華醫院 百名醫護接種輝瑞疫苗

譚達恩（Fred Hom）成為東華醫院首位接種新冠疫苗的醫生。。（記者黃少華／攝影）

東華醫院於18日為100名前線醫護人員注射輝瑞（Pfizer）藥廠和BioNTee生產的首批新冠疫苗 。這批疫苗已於一周前獲得聯邦藥品暨藥物管理局（FDA）緊急授權使用，有效性高達95%。

譚達恩醫生在接種疫苗之前簽署文件。（記者黃少華／攝影）

譚達恩（Fred Hom）醫師成為東華醫院首位接種新冠疫苗的醫生。按照流程，他在簽署文件之後，由護士在他右手手臂上進行注射。

東華醫院首席醫療官郭顯民接種疫苗。（記者黃少華／攝影）

隨後，東華醫院首席醫療官郭顯民（Justin P. Quock）醫師也接種了新冠疫苗。郭顯民說：「我們建議所有醫院員工都接種新冠疫苗。因為這是預防病毒傳播的最佳方法。除了保護自己免受感染之外，你也在幫助保護整個社區及城市。另外，疫苗需要打兩劑才能完全發揮作用，接種時間相隔21天。」

東華醫院於18日召開記者會解釋為醫護人員接種新冠的事項。左起：譚達恩、郭顯民、張建清、任高子娜。（記者黃少華／攝影）

東華醫院行政總裁張建清表示：「這只是個開始。我們還有很長的路要走。雖然可以開始接種疫苗，但我們仍需保持警惕，並繼續戴上口罩，遵守社交距離，阻止病毒傳播。」她說，東華醫院共有6間加護病房（ICU），正在使用的是其中3間。如果有需要，還可以改建另外兩間病房來用作ICU病房。

東華醫院藥房經理陳姍姍解釋，需要用1.8毫升且濃度在0.9%的氯化鈉溶液解凍疫苗才能接種。（記者黃少華／攝影）

東華醫院藥房經理陳姍姍說，輝瑞藥廠生產的新冠疫苗從冰櫃中取出來之後，最多只能在常溫下保存6個小時，並爭取盡快完成接種。接種之前，疫苗需要用1.8毫升且濃度在0.9%的氯化鈉溶液解凍。在當前的儲存環境中，一批新冠疫苗只保存5天。每隔5天，東華醫院就要從查克柏格舊金山 總醫院再運送一批疫苗過來作補給。

東華醫院護士展示容量很小的新冠疫苗藥劑瓶。（記者黃少華／攝影）

東華醫院營運總監任高子娜表示，現在市面上有兩種新冠疫苗。除了輝瑞藥廠生產的疫苗，另一種是莫多納（Moderna）公司生產的疫苗。輝瑞疫苗需要攝氏零下80度的冰櫃做儲存，東華醫院暫時沒有這種冰櫃。舊金山公共衛生局暫時幫忙儲存。莫多納公司生產的疫苗只需要攝氏零下20度的冰櫃就能儲存，東華醫院有這套設備。

任高子娜說，東華醫院非常重視新冠病毒檢測 工作。12月23日（下周三），東華醫院將在醫院大門口為民眾提供免費檢測。時間是當天上午10時至下午3時。預約電話是（628）228-2828。公眾也可於當天下午直接前往東華醫院門口接受檢測。12月30日，東華醫院與舊金山公共衛生局合作，將在華埠花園角再度為民眾提供更大型的檢測。