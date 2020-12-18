第2輪紓困支票600元有譜 但1200元仍有可能

兩黨的最新紓困談判顯示，美國人可望每人獲得600元支票。但有兩名參議員認為600元太少，已提出法案要提高至1200元，就像第一輪紓困支票一樣，因此1200元的支票仍有可能。(Getty Images)

根據兩黨最新的紓困 計畫談判，總開支可望訂為約9000億元，其中包括一次性支付給美國 人的第二輪紓困支票 ，金額可能訂為600元；但參院至少有兩名議員認為600元太少，應將支票金額提高至1200元，就像今年春天發放的第一輪支票一樣。因此目前最新的形勢顯示，美國人大有希望得到600元的支票，如果運氣再好一些，1200元的支票也還有可能。

如果只有600元，是每名成人600元，夫婦加起來是1200元；另外兩名子女(dependent)也可獲600元，一個家庭最多可有兩名子女獲得支票。每人600元雖然比今年春天時的每人1200元少了一半，但也不錯，如果小心運用，也對生活大有幫助。

這次兩黨的談判限期是本周六凌晨零時1分，因為國會必須在限期前通過紓困案與聯邦政府的開支案綑綁在一起的法案，聯邦政府才能避免關閉；如果能在限期前達成協議，第二輪紓困支票也包括在開支案之中。

密蘇里州共和黨參議員霍利(Josh Hawley)17日表示，他將在18日要求參院就他提出的，將第二輪支票提高至1200元的法案進行表決，希望獲得多數議員同意。如果霍利的法案通過，每名成年人可獲1200元，夫婦合共是2400元，每名子女則各獲500元，與今年春天時的第一輪支票相同。

另外，維蒙特的民主黨參議員桑德斯(Bernie Sanders)也提出修正案，要將第二輪支票的金額提高至1200元，修正案已放入紓困案之中。桑德斯發推文說：「國會議員在通過1200元的紓困支票前，不能回家過聖誕。」桑德斯和霍利建議的1200元支票，年收入在7萬5000元以下的個人都符合資格領取；合併報稅的夫婦，年收入則限在15萬元以下。