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聖荷西西裔社區 逐戶檢測病毒

編譯組／灣區電

有鑑於新冠病例在聖他克拉拉縣以西語裔為主的東聖荷西社區激增，聖縣衛生官員日前啟動試點計畫，指派西班牙語義工在這個新冠疫情最嚴重地區、上門逐戶提供在家新冠病毒測試工具及相關協助。

聖縣和「Somos Mayfair」、「META」兩個社區機構合作，協助辨識可能受到病毒感染的居民，聯絡他們並提供檢測服務。聖縣新冠肺炎檢測主任芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）已訓練一批社區居民團隊，他們會挨家挨戶將新冠病毒檢測試劑盒分發給居民，監督居民自行進行檢測情況，再將試劑棉籤送至實驗室測試。

聖縣公共衛生部門官員蓋西亞(Dr. Analilia Garcia)表示，西語裔社區民眾對新冠測試及可能的陽性結果感到擔憂。因為有些人必須工作，可能因為確診而數周不能工作領薪。尤其是無證移民，無法獲得美國公民才能擁有的社會安全網。此時，義工將扮演重要角色，不僅協助居民測試，也將他們與新冠支持服務網絡連結，例如在隔離檢疫期間，提供租屋協助與食物等。

數據顯示，聖縣西語裔居民目前感染新冠病毒人數是白人居民的四倍、占聖縣所有新冠病例55.4%。以人口比例來看，西語人口僅占聖縣總人口25.8%。

聖縣新冠疫情最嚴重地區郵遞區號全在東聖荷西，該地區以西語裔居民為主，他們長期以來無法在健康照護系統獲得完善服務。東聖荷西地區郵遞區號95122是聖縣新冠感染確診比例最高地區、每10萬人就有5586人感染。於此同時，根據聖縣資料，巴洛阿圖郵遞區號94306的居民確診新冠比例則為每10萬居民僅有813人確診。

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