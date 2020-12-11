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55年來首位！華人移民趙依文主演聖荷西舞蹈劇院胡桃鉗舞劇

記者李榮／密爾比達報導
台灣出生、大陸長大11歲來美的趙依文成為聖荷西老牌胡桃鉗舞劇的女主角。（記者李榮／攝影）
台灣出生、大陸長大11歲來美的趙依文成為聖荷西老牌胡桃鉗舞劇的女主角。（記者李榮／攝影）

很多人都固定在聖誕節前欣賞芭蕾舞劇「胡桃鉗（The Nutcracker）」，象徵聖誕假期正式開始。成立於1964年的聖荷西舞蹈劇院（San Jose Dance Theatre），每年在聖荷西舉行多場大型胡桃鉗演出，今年因新冠肺炎（COVID-19）疫情，改為網路舉行。特別的是，今年擔任主角「Clara」是華人移民趙依文（Evelyn Chao），她也是55年來，聖荷西舞蹈劇院胡桃鉗舞劇首次由華人移民擔任主角。

今年14歲的趙依文在台灣出生，後來跟父母到中國深圳生活，直到11歲時才來美國。她從五歲開始學芭蕾舞，每周都要花很多時間練習與上課。過去幾年她也曾參與「胡桃鉗」與其他大型芭蕾舞劇演出，可是一直以來的夢想就是能當上「Clara」，「今年可以說是夢想成真！」

趙依文的母親陳彥君指出，自己小時候在台灣也曾學習芭蕾，但是後來因為家裡經濟問題，小學畢業前就中斷，沒能學成芭蕾是心中的遺憾。趙依文小時候對芭蕾就展現興趣，也不怕辛苦、持續練習，雖然曾經遇上瓶頸，但沒有放棄，這次當上了胡桃鉗的主角，「對Evelyn是夢想成真，對我也算是圓了自己心中的一個夢。」

過去55年以來，聖荷西舞蹈劇院的胡桃鉗舞劇只一次是華人擔任胡桃鉗的主角；而這次趙依文以移民的背景主演Clara，也是聖荷西胡桃鉗的首次。

老牌的聖荷西舞蹈劇院胡桃鉗每年都在12月上旬與中旬，連續在聖荷西表演藝術中心演出九場，也是現今已經很少有、每場都安排現場樂團演奏的胡桃鉗表演。藝術總監、曾在迪安薩社區學院任教的赫克夢思（Linda Hurkmans）指出，在聖誕節前欣賞胡桃鉗舞劇是西方文化的傳統，今年因為疫情的影響，只好改變形式，改為網路演出。

她表示，聖荷西舞蹈劇院是非常有凝聚力與家庭感覺的團體，她自己小時候就加入演出胡桃鉗，很多現在的義工與家長都曾是台上舞者。赫克夢思表示，疫情讓所有人的生活變得不同，特別是對於舞蹈來說，突然改為網路的練習很是挑戰，還好先前疫情一度緩和，讓大家能戴著口罩練習、拍攝胡桃鉗舞劇，讓這次數位演出能夠成真，持續55年以來的傳統。

今年因為疫情，演出只能改為線上，也是55年來的首次。（記者李榮／攝影）
今年因為疫情，演出只能改為線上，也是55年來的首次。（記者李榮／攝影）
今年因為疫情，演出只能改為線上，也是55年來的首次。中為赫克夢思。（記者李榮／攝...
今年因為疫情，演出只能改為線上，也是55年來的首次。中為赫克夢思。（記者李榮／攝影）

聖荷西 芭蕾 疫情

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