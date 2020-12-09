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加州陽性率若不降 區域性居家令恐延長至9周

灣區全面紫色級 聖他克拉拉縣病例激增 加護病床只剩50張

編譯組／灣區8日電
灣區全面變紫，聖他克拉拉縣疫情告急。（美聯社）
灣區全面變紫，聖他克拉拉縣疫情告急。（美聯社）

在馬連縣新居家令（stay-at-home order）於8日中午啟動後，灣區九縣已全數進入加州疫情分級制中最嚴重的紫色級別。同時，聖他克拉拉縣疫情愈來愈嚴峻，加護病床目前只剩50張。

加州疫情分級制規定，一個縣過去7日的平均確診率高於8%，而且每10萬人中新增確診人數超過7人時，就會被移至紫色級別，若加護病床空床率低於15%，新居家令就會自動啟動。

已提早實施新居家令的聖他克拉拉縣新冠病例持續激增，日日創下新高，情況令人擔憂。聖縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）8日在縣議會提出報告時說：「現在是本縣自疫情爆發以來，最令人擔憂的時期。」她呼籲居民盡量留在家中，除非必要不要出門。

柯迪指出，手機接觸追蹤應用程式顯示，聖縣許多居民在感恩節假期前往確診率比灣區高出許多的南加州旅行，購物商場則是感恩節後最多民眾前往的場所。

柯迪表示，疫情造成民眾疲乏，渴望回歸正常生活，也是問題所在。她說：「病毒不會在乎人們的感受，因此，我們必須繼續保持警惕，必須繼續與它戰鬥。」

聖縣醫療準備中心（Health Care Preparedness）主任卡默（Ahmad Kamal）說：「本縣加護病床只剩50張，但是，加護病床不是只供新冠病人使用，還要供其他有需要的病患使用。」

卡默呼籲聖縣居民加倍努力防疫。他說：「我們必須勤洗手、與他人保持距離、戴口罩，這是我們能平安度過疫情的唯一辦法。」

聖縣預計會在12月15日前收到輝瑞（Pfizer）的新冠疫苗，一旦疫苗獲得批准，醫護人員和療養院居民就能優先接種。不過，負責新冠檢測的聖縣衛生官員斯特謝柏（Marty Fenstersheib）說：「民眾開始接種疫苗，並不代表我們能就此放鬆防疫措施。」他表示，疫苗接種是逐步進行的，可能要等到明年夏季才有辦法完成。

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