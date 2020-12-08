勇士前鋒格林、新秀懷斯曼2人染疫 新賽季開門不利

格林曾榮獲最佳防守球員，是勇士防守端執行無限換防的最佳人選。圖為他在場上防守公鹿「字母哥」，蟬聯MVP的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山紀事報等媒體7日表示，勇士 全明星前鋒格林（Draymond Green）和二號內線新秀懷斯曼(James Wiseman)，因為新冠病毒檢測 呈陽性，缺席勇士首次本賽季集體訓練。根據NBA 規定，兩人須至少自我隔離十天，連續兩天新冠檢測陰性，才能回歸球隊。因此二人很難趕上12日（周六）在大通中心對丹佛金塊的季前賽揭幕戰，具體回歸時間待定。

勇士攻防核心湯普森因跟腱斷裂將缺席整賽季，新賽季開賽為七年來最難，開季客場四連場，揭幕戰也在客場開打。如今兩人又因疫情缺席，為勇士新賽季蒙上陰影，可謂開門不利。

NBA今年3月因球員確診後閃電停擺，到7月在迪士尼樂園封閉複賽3個多月時間，並無人感染。儘管疫情肆虐，多數球隊空場比賽，但考慮到球員精神健康等因素，NBA還是決定恢復球隊間主、客場比賽制度，但減少背靠背飛行次數，盡可能在主場或客場連續打比賽。為了控制疫情，NBA推出了詳細的規定，比如，球員必須分組到球隊報到，接受定期檢測，並填寫每日健康問卷，然後球隊才能集結進行全面訓練。球員被禁止乘坐公共交通和使用乘車服務，至少在1月22日之前，他們不能親自宣傳亮相。

不過，一旦不封閉管理，球員或工作人員感染在所難免，教練和管理層擔心因為球員大面積感染，球隊人手短缺，賽季難以持續。在賽季前第一波測試中，NBA 546名球員中有48人呈陽性。多倫多暴龍7日曝出3個工作人員感染，波特蘭拓荒者曝出三人感染後關閉訓練場地。

勇士在1日就透露有2個球員感染，但球隊根據勞資協議並未公布姓名，球隊因此推遲了個人訓練一天。在7日的訓練營上，格林和懷斯曼未如期出現。教練柯爾對記者說，「不會評論關於缺席的進一步細節，你們可以自己推測。」

柯瑞表示，他和格林在去年都有低落沮喪之時（指兩人均有傷病，且球隊戰績墊底），「他將成為場上的防守者和怪物，正如我們所期待的那樣。格林知道周圍人怎麼討論質疑他，我確定他會留底（keep receipts）證明自己。」

格林曾榮獲最佳防守球員，是勇士防守端執行無限換防的最佳人選，被譽為防守中樞。他還能持球快攻，在圈頂發牌發起攻勢，進攻作用也舉足輕重。而新秀懷斯曼是內線，將和克里斯（Marquese Chriss、魯尼（Kevon Looney）競爭首發中鋒位置，也是內線護框的重要人選。這兩人缺席，勇士如何演練防守陣型，頗為棘手。