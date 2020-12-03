沙林納斯谷農業工13%感疫率 高過全州平均

柏克萊加大一篇報告說，沙林納斯谷農業工人有13%的人確診新冠。（取自論文）

柏克萊加大研究人員2日在線發布的一篇報告說，7月中旬到11月，對沙林納斯谷（Salinas Valley）1091名農業工人的研究發現，有13%的人確診新冠陽性。相比之下，從疫情 開始到11月底，加州 只有5%的人檢測 出陽性。另外，10月底招募的農業工人中有20%的人抗體檢測呈陽性，說明他們之前曾感染。

美國疾控中心（CDC）和柏加大研究人員在春季和夏季此前估計，整個灣區曾被感染的人數是1%。而農工感染比率，高得驚人。

沙林納斯谷被譽為美國的沙拉碗（Salad Bowl），當地有5萬多名農業工人，其中許多是墨西哥移民和無證者。低工資使許多人害怕看病錯過工作，更擔心被驅逐出境，以致於不敢尋求醫療服務。社區還面臨著肥胖、高血壓和糖尿病等問題，都使得疫情惡化。

柏加大研究人員與沙林納斯谷衛生所（Clinica de Salud del Valle De Salinas）合作，招募和測試研究參與者。診所服務蒙特瑞縣（Monterey County） 的農業工人及其家庭，並測試病毒。

診所執行長奎瓦斯（Maximiliano Cuevas）說，研究的目的，是要找到關於西裔農工社區感染的發病率和流行率的答案，瞭解社區中存在的病例，以及病毒是如何在必要行業工人中傳播的，為制定扭轉疾病傳播的政策提供指導，同時保護全國重要的食品供應鏈。

研究參與者包括來到診所檢測的農工，以及透過社區宣傳招募的農工。檢測發現，共有140人，即13%的人檢測呈陽性。令人震驚的是，在被感染的個體中，超過一半的人表示，在生病期間繼續上班。

柏加大流行病學助理教授、研究成員盧納德（Joseph Lewnard）表示，上述發現驗證研究人員、公共衛生專業人員和社區宣導者的擔憂，即農工將在加州遭受疫情衝擊，「我們未能保護這一人群，而他們卻在疫情中繼續從事必要的工作。」

柏加大環境研究與兒童健康中心主任埃斯克納西（Brenda Eskenazi）表示，農工在有症狀的情況下去工作，因為他們認為會失去工作，他們需要養家餬口。

大多數感染農工都有權獲得替代收入和緊急住房，可以安全地隔離。但一些農工報告說，他們沒有從雇主得到這些資訊。蒙特瑞縣農業諮詢委員會鼓勵種植者對員工進行症狀篩查，但許多研究參與者表示，雇主都沒有這樣做。