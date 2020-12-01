加州住院數創新高 紐森：將實施更嚴居家避疫令

加州新冠住院病人人數近日屢創新高，加護病房即將不敷使用。（美聯社）

鑑於加州 近日新冠肺炎（COVID-19）住院人數屢創新高，加護病房即將不敷使用，州長紐森（Gavin Newsom）30日預告，未來幾天可能發布比過去更加嚴格的居家避疫 令（stay-at-home order）。

紐森30日在視訊記者會上表示，如果不加強干預或改變民眾行為，加州新冠住院人數未來一個月將比現在增加兩到三倍。加州預測數據指出，如果住院人數以這個速度繼續增加，加州加護病床將在12月中旬達到飽和，到聖誕節前，負荷量將是容納量的112%，而灣區的加護病床預計在明年初達到飽和。

加州州長紐森表示，可能發布更嚴格的居家避疫令以遏制疫情。（美聯社）

加州公共衛生局局長加利（Mark Ghaly）30日在記者會上說：「我們視加護病房容納量為是否實施更嚴格措施的主要指標，因為，一旦加護病房無法再容納更多病人，醫療品質就會下降，導致出現我們不願看到的結果。」

統計數據顯示，加州29日有將近8000名新冠住院病人，是兩周前的兩倍以上，死亡人數增加50%，確診人數增加75%。單日新增確診病例數量創下自疫情 爆發以來最高點，過去一周，平均單日新增病例接近1萬4000例，平均單日新增死亡人數為61人。

感恩節染疫住院潮 尚未爆發

由於新增住院人數通常反映的是兩到三周前感染病毒的民眾，因此最近激增的住院病人，都是在感恩節前就已染疫，感恩節假期期間因出遊或與親朋聚會染疫的病人目前還未出現，這讓加州衛生官員和醫療人員繃緊神經，嚴陣以待。

紐森表示，如果住院人數繼續激增，他將對紫色級別的縣採取更激烈的限制行動。加州58縣中目前有51縣處於紫色級別，灣區僅馬連縣為紅色級別。紐森指出，新規定將以3月中旬的居家避疫令為基礎做出更改，最快可能明後天就會發布。

紐森說：「本周是關鍵性的一周，它不只是加州，更是全美新冠疫情非常重要的一周。我保證，我們馬上就會公布更多關於新規定的訊息。」

洛杉磯縣30日開始實施為期三周的居家避疫令，是加州目前最嚴格的防疫令。洛杉磯縣建議居民「盡可能留在家中」，同時關閉所有戶外用餐，也禁止民眾與非同住者在室內或戶外聚會，戶外宗教或抗議活動除外。

為了幫助小商業度過這波新冠疫情，加州30日也推出最新小商業緊急紓困計畫（Small Business Emergency Relief Package）。