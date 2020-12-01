我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節後「50州同爆天災」新冠住院達9.3萬人

新冠疫苗注射 CDC考慮讓肥胖者、老年人優先打

加州住院數創新高 紐森：將實施更嚴居家避疫令

編譯組／沙加緬度30日電
加州新冠住院病人人數近日屢創新高，加護病房即將不敷使用。（美聯社）
加州新冠住院病人人數近日屢創新高，加護病房即將不敷使用。（美聯社）

鑑於加州近日新冠肺炎（COVID-19）住院人數屢創新高，加護病房即將不敷使用，州長紐森（Gavin Newsom）30日預告，未來幾天可能發布比過去更加嚴格的居家避疫令（stay-at-home order）。

紐森30日在視訊記者會上表示，如果不加強干預或改變民眾行為，加州新冠住院人數未來一個月將比現在增加兩到三倍。加州預測數據指出，如果住院人數以這個速度繼續增加，加州加護病床將在12月中旬達到飽和，到聖誕節前，負荷量將是容納量的112%，而灣區的加護病床預計在明年初達到飽和。

加州州長紐森表示，可能發布更嚴格的居家避疫令以遏制疫情。（美聯社）
加州州長紐森表示，可能發布更嚴格的居家避疫令以遏制疫情。（美聯社）

加州公共衛生局局長加利（Mark Ghaly）30日在記者會上說：「我們視加護病房容納量為是否實施更嚴格措施的主要指標，因為，一旦加護病房無法再容納更多病人，醫療品質就會下降，導致出現我們不願看到的結果。」

統計數據顯示，加州29日有將近8000名新冠住院病人，是兩周前的兩倍以上，死亡人數增加50%，確診人數增加75%。單日新增確診病例數量創下自疫情爆發以來最高點，過去一周，平均單日新增病例接近1萬4000例，平均單日新增死亡人數為61人。

感恩節染疫住院潮 尚未爆發

由於新增住院人數通常反映的是兩到三周前感染病毒的民眾，因此最近激增的住院病人，都是在感恩節前就已染疫，感恩節假期期間因出遊或與親朋聚會染疫的病人目前還未出現，這讓加州衛生官員和醫療人員繃緊神經，嚴陣以待。

紐森表示，如果住院人數繼續激增，他將對紫色級別的縣採取更激烈的限制行動。加州58縣中目前有51縣處於紫色級別，灣區僅馬連縣為紅色級別。紐森指出，新規定將以3月中旬的居家避疫令為基礎做出更改，最快可能明後天就會發布。

紐森說：「本周是關鍵性的一周，它不只是加州，更是全美新冠疫情非常重要的一周。我保證，我們馬上就會公布更多關於新規定的訊息。」

洛杉磯縣30日開始實施為期三周的居家避疫令，是加州目前最嚴格的防疫令。洛杉磯縣建議居民「盡可能留在家中」，同時關閉所有戶外用餐，也禁止民眾與非同住者在室內或戶外聚會，戶外宗教或抗議活動除外。

為了幫助小商業度過這波新冠疫情，加州30日也推出最新小商業緊急紓困計畫（Small Business Emergency Relief Package）。

加州 疫情 居家避疫

上一則

當金門公園摩天輪停止轉動… 當科學館恐龍戴上口罩

延伸閱讀

南加著名的年度燈節 雖規模較小一樣美

南加著名的年度燈節 雖規模較小一樣美
舊金山今起宵禁3周 比6月時寬鬆 可遛狗、去超市、赴醫院

舊金山今起宵禁3周 比6月時寬鬆 可遛狗、去超市、赴醫院
加州州長：考慮讓大部分地區再次執行居家避疫令

加州州長：考慮讓大部分地區再次執行居家避疫令
加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰
無證客之子 梅爾加出任紐森辦公室新聞主管

無證客之子 梅爾加出任紐森辦公室新聞主管
勃朗籲紐森 任命非裔女性接替賀錦麗

勃朗籲紐森 任命非裔女性接替賀錦麗

熱門新聞

謝家華喜歡住在露營的房車中。（本報檔案照片）

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

2020-11-30 02:17
謝家華英年早逝，「Zappos」網站換上黑白照片哀悼紀念。（取自官網）

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

2020-11-30 01:00
謝家華父親謝傳剛曾在2011年時，幫兒子將英文自傳故事翻譯成中文並在台灣銷售，書名為「想好了就豁出去」。（翻攝書籍）

謝家華猝逝 灣區人惋惜 父：他的善良與慷慨 影響無數人

2020-11-29 02:11
川普競選總統連任敗給白登，卻一直拒絕認輸，還多次說選舉存在大規模舞弊。（視頻截圖）

川普拒認輸 共和黨沉默 柏克萊學者嘆：懦弱

2020-11-28 16:39
替加州4000萬人口在數月內施打新冠疫苗，是一項「不可能的任務」。（Getty Images）

加州新冠疫苗接種 面臨4大挑戰

2020-11-30 01:10
輝瑞(Pfizer)24日表示，將在疫苗獲聯邦食藥局通過後，發出首批640萬劑的疫苗，因此獲得優先使用的人12月就可接種。(Getty Images)

舊金山這家醫院 獲全球首批輝瑞疫苗

2020-11-27 00:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你
燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節曝光
謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到

謝家華邀父母訪新家 父：看到露營車被嚇到
父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力

父憶謝家華：兒時太浩湖滑雪 不怕摔展現驚人毅力
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外