黑色感恩節 加州新冠病例翻倍 日均增1.7萬例

過一個安全的感恩節。(Getty Images)

在感恩節周末，灣區 和加州 確診病例繼續飆升，全加州的七天單日平均確診比兩周前增加了80%；由周二到周五的四天，全加州的單日平均新增確診達1萬7352例，創下自疫情爆發以來的新高；截至周五，全加州確診率上升至6.2%，比11月初3%增加了一倍。

因為正在過節，全加州不少縣都沒有更新新增病例，灣區周四感恩節只有4縣更新，周五也只有6縣更新，因此預計周末之後，下周恢復正常更新，病例數字將會大增，顯示灣區和加州過了一個疫情繼續飆升的「黑色感恩節」。

據聖荷西信使報的統計，27日「黑五 」當天，全加州單日新增確診1萬6784例，使由四天之內的單日平均確診增至1萬7352例。黑五當天全加州65人死亡，比兩周前的40人增加了三分一；黑五當天全加州住院人數為7388人，比11月13日的4212人大增57%。

在灣區聖他克拉拉縣，感恩節當天單日新增確診407例，黑五當天再增531例，使七天單日平均增至422人歷來新高，超過了今年8月時這個縣創下的單日平均最高的360例。截至27日黑五，全縣累計確診3萬2958例(灣區九縣中最高)，累計死亡477人。

在南加洛杉磯縣，黑五當天單日新增確診超過5000例，占了全加州當天的三分一；截至黑五當天，洛縣累計死亡7604人，是全美死亡人數最多的一個縣。

截至黑五當天，全加州累計確診病例逼近120萬，已達119萬5107例，累計死亡人數則達到1萬9130人；感恩節當天，加州的染疫死亡人數突破1萬9000人。

截至感恩節當天，加州的確診率是6.2%，比11月初的3%增加了一倍。但比全美的9.5%還差了一大截，與鄰近的俄勒岡(23%)、阿利桑納(19.3%)和內華達(12.9%)相差更遠。