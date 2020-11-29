疫情大爆發 聖他克拉拉縣活動大限縮

聖縣公共衛生局長柯迪（Sara Cody）28日宣布，因疫情嚴重，將限縮更多縣內的活動。（聖縣衛生局提供）

感恩節過後，聖他克拉拉縣疫情 大爆發。根據聖縣公共衛生局統計，28日新增760例新冠病毒確診者、239例住院者，其中有71例在重症加護病房中，全都創下3月疫情以來新高紀錄。為了控制疫情、減少案例並確保社區有足夠的病床，聖縣28日緊急宣布將再限縮更多活動，回到更嚴格的狀態。

聖縣28日要求限縮的內容，包括要求減少允許進入設施內的人數，以及減低戶外聚會的規模，此外也將禁止某些較高風險的活動，包括運動、聚會等，衛生官員同時也發布了一項強制性旅行命令，強烈禁止「休閒」及「不必要」的旅行，並要求進入縣內的人，從超過150英里的地方旅行回來後，必須隔離14天。

聖縣衛生局表示，新修訂內容及強制性指令，將於11月30日凌晨12時生效，並將一直延續至少到12月21日凌晨5時，如有更嚴重的疫情，也可能再延長時效性。

聖縣公共衛生局長柯迪（Sara Cody）表示，她相當憂心新冠病毒的病例和住院人數暴增的問題，過去幾周以來，住院的人數幾乎增加了一倍，如果照這樣的趨勢繼續增加，住院人數很快就會超過醫院的負荷，因此她呼籲民眾務必謹慎防疫 ，並嚴格限制與直系親屬以外的人接觸的機會。

聖縣28日宣布的強制性命令修改內容，包括向大眾開放的室內設施容納人數，一般零售店現在已經下降至10%，超市、雜貨店、藥局 等則是25%，以確保充足的食物與藥物。所有向大眾開放的設施，都必須建立「計量系統」，以確保不超出適用的容納人數限制，例如在設施入口處，店家將派一名員工追蹤店內進出人數。

戶外聚會人數上限則為100人，聯邦將這類聚會限制在「第一修正案」所保護的活動範圍內，例如宗教活動或抗議活動。而職業的或大學的運動項目，只要是有身體接觸性質的都暫時停止，不過居民還是可以與自己直屬家人從事戶外運動及娛樂休閒。

此外，賭場暫時關閉，飯店等住宿設施則只對有需求的旅行開放，並且用於隔離措施。聖縣也強烈建議不要進行任何不必要的旅行或休閒旅行。28日的新強制性命令，將要求人們從150英里以上的旅行返回聖縣後，必須隔離14天，出入縣提供醫療服務的醫護人員，或出入縣獲得治療的患者，則不受限制。