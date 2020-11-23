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批治理無方 矽谷名人拉波耶將搬離金山

編譯組／舊金山22日電
科技界名人拉波耶宣布出走舊金山。（Getty Images）
科技界名人拉波耶宣布出走舊金山。（Getty Images）

灣區科技界名人拉波耶（Keith Rabois）宣布將離開舊金山，永遠不會再回來，同時對舊金山做出一番批評。

拉波耶是矽谷多家知名科技公司的元老，包括PayPal、Square和LinkedIn，在灣區住了20年的他告訴財星雜誌（Fortune），他很快就會離開舊金山，搬到佛羅里達州，因為他認為自己已無法繼續待在這個城市。

拉波耶對財星雜誌表示，他有許多朋友已經搬出舊金山。他說：「我認為，當局治理舊金山無方，讓人無法留在這裡。」在拉波耶的推特帳戶上，也可以看到他上傳多則關於舊金山人口出走的推文。

拉波耶是矽谷傳奇人物，他既是創投家，也是科技人，他與席爾（Peter Thiel）和馬斯克（Elon Musk）以「PayPal黨」（PayPal Mafia）元老身分在矽谷聲名大噪。

拉波耶位於舊金山格蘭公園區（Glen Park）的住宅曾在2017年登上地方新聞頭條，他在Everson Street上擁有兩棟物業，他向舊金山市府申請在其中一個物業裡加蓋一個健身房、 一個籃球場和一個桑拿浴室，但鄰居因為擔心他會和查克柏格（Mark Zuckerberg）一樣，在當地建立起一座科技堡壘，因此反對他的改建計畫，還成立一個網站對他表示抗議。

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