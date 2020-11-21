疫情居高不下 聖他克拉拉縣醫院面臨「超負荷」

聖縣衛生局表示，聖縣的醫院恐怕三周內負荷量就會達飽和，疫情恐怕比之前還要嚴重，呼籲民眾做好防疫，圖為之前大眾排隊檢測畫面。（記者江碩涵／攝影）

聖他克拉拉縣公共衛生局20日表示，當日新冠病毒單日確診人數為407例，創下疫情 以來單日最高紀錄。聖縣公共衛生局長柯迪（Sara Cody）表示，疫情持續居高不下，並沒有減弱的趨勢。若照目前疫情發展來看，聖縣的醫院恐怕三周內負荷量就會達飽和，疫情恐怕比之前還要嚴重。

根據聖縣衛生局統計，20日單日新增了407例新冠病毒確診案例，創3月疫情發展以來單日新高記錄。且住院人數也從上周的110人新增到166人，增幅逾50%。

州政府日前也宣布將於21日實施宵禁，但在宵禁實施之前疫情一周內又創下新高紀錄。聖縣衛生局表示，尤其下周就是感恩節，若居民不理會防疫政策，持續與親朋好友在室內歡聚，恐怕會造成疫情大爆發，也引起政府官方相當的不安。

柯迪表示，疫情中每個人都扮演關鍵角色。政府仍希望大家能積極防疫，取消掉所有的假期計畫，千萬不要出外旅行，並在家中與自己的家人慶祝感恩節就好。她表示，只要每個人都願意多做一點防疫措施，就能讓疫情曲線下降，讓大家一起度過難關。

聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）表示，除了新冠病毒疫情外，呼籲所有人也要注意流感病毒，最好趕緊施打流感疫苗 ，尤其現在醫院已經相當飽和，如果兩種疫情一起爆發，後果不堪設想。

此外，聖縣衛生局也宣布，如非必要檢測 的人目前也先不要去檢測，以免排擠到真的需要檢測的人，例如第一線服務業、勞工等。柯迪表示，先讓需要檢測確保自己健康平安的人檢測，以免連檢測都不堪負荷。

聖他克拉拉縣過去三周的新增確診人數及住院人數爆增，衛生官員甚至來不及反應。也導致聖縣一口氣從橙色等級跳至最嚴重的紫色等級，許多活動也開始受到限制。

根據聖縣衛生局統計，這波疫情重災區仍在固定幾個社區，確診人數占比最高的是西語裔，占了六成。其中又以吉爾洛、東聖荷西這兩個地區最為嚴重。