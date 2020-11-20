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仇恨訊息 臉書半年刪逾4400萬條

編譯組／灣區19日電
仇恨訊息充斥, 臉書第二季刪2250萬條，第三季再刪2210萬條。(圖取自網路)
仇恨訊息充斥, 臉書第二季刪2250萬條，第三季再刪2210萬條。(圖取自網路)

臉書19日首度公開其刪除仇恨言論內容數量，指出第三季度每1萬則社交平台內容中，就有10-11則有關仇恨訊息。臉書安全與道德主管羅森(Guy Rosen)表示，自3月1日至11月3日，一共自美國臉書及Instagram刪除超過26萬5000則違反選民干預政策的內容。第三季度對2210萬則仇恨內容採取行動、其中約95%是系統主動識別，第二季度則有2250萬條遭刪除，半年共刪除4460萬則。

臉書對仇恨言論內容「採取行動」(taking action) 定義為刪除內容、用警告字眼覆蓋內容、禁用帳戶或提交至外部機構。隸屬臉書的照片分享網站Instagram第三季度則對650萬則仇恨內容採取行動，前一季度則有320萬則。

今年夏天，公民團體組織抵制臉書廣告行動，試圖對其施壓，要求對在社交平台內容發表仇恨言論採取行動。臉書曾於10月更新仇恨言論政策，禁止所有否認或扭曲納粹大屠殺的內容。臉書表示，第三季度針對1920萬則暴力內容採取動，多於第二季度的1500萬。Instagram則有410萬則，也高於前一季度的310萬則。羅森表示，臉書期望2021年對內容監督數量進行獨立審查。

本周稍早，臉書執行長查克伯格和推特執行長多西(Jack Dorsey)兩人因公司內容審核作法，包括從共和黨政治偏向的指控，到有關暴力言論等，受到國會抨擊。臉書也於近幾個月，因允許迅速增加的臉書群組分享錯誤選舉主張與暴力言論以獲得關注，而受到公眾批評。

臉書表示，人工智慧工具改進以及將其檢測技術擴展到更多語言，在大多數情況下，用戶舉報違規內容之前，臉書自己發現違規內容的比率相高。

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