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灣區9縣新冠疫情 單日新增1870例、2死

編譯組／灣區16日電

根據灣區舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）統計，灣區16日新冠肺炎單日新增確診病例共1870例，包括聖他克拉拉縣709例，阿拉米達縣287例，康曲柯士達縣208例，舊金山91例，聖馬刁縣100例，蘇諾瑪縣125例，蘇拉諾縣230例，馬連縣31例，納巴縣89例。

灣區16日新冠肺炎單日新增死亡人數為2人，包括聖他克拉拉縣1人和阿拉米達縣1人。

截至16日下午5時，灣區累計確診數為13萬零131例，死亡1856例，加州累計確診數為104萬3874例，死亡1萬8304例，全美累計確診數為1119萬1377例，死亡24萬7118例。

以下是灣區各縣16日的病例統計：

聖他克拉拉縣，28686（445死）

阿拉米達縣，26047（490死）

康曲柯士達縣，21458（253死）

舊金山，13756（156死）

聖馬刁縣，12565（168死）

蘇諾瑪縣，10970（149死）

蘇拉諾縣，8959（79死）

馬連縣，5169（99死）

納巴縣，2521（17死）

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