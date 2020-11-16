紀念交通死難者 金山市政廳前鋪滿鞋子 187死者中有大量華裔

市政廳前擺滿了象徵死者的鞋子以及寫有名字的名牌。（記者李晗 / 攝影）

11月15日，周日，是一年一度的「世界道路交通受害者紀念日」（World Day of Remembrance for Road Traffic Victims），舊金山 眾多官員和道路安全的倡導者在市政廳前舉行活動，紀念交通死難者。

自2014年至今，舊金山共計187人死於交通事故。於是今年的活動就在市政廳前的階梯上就鋪滿187雙鞋子以及死難者的名牌，紀念這些死者。2019年全市有29名交通死難者，今年至今雖然大部分時間是居家避疫，但是交通死者人數依然還是有21人。

舊金山縣交通局長張婷立讀出死者名字。（記者李晗 / 攝影）

當天的紀念活動上，官員代表輪流念出死者的名字。出席活動的有加州眾議員邱信福，市議會議長余鼎昂，市議員馬兆明，孟達文（Rafael Mandelman），潘正義（Dean Preston），縣交通局長張婷立，市交通局長譚姆林（Jeffrey Tumlin）等。

187人的死者的名單中，從姓氏中可見有大量是華裔 ，包括2019年在田德隆區被撞死的華裔拾荒老婦人楊惠君（Hui Jun Yang）。

舊金山此前定下了2024年實現零交通死亡事故的「零死亡願景」（Vision Zero），但是交通事故仍然持續發生。一直在倡導街道行人安全的非盈利機構「Walk SF」的主任莫迪羅斯（Jodie Medeiros）說，要實現「零死亡願景」需要有很強的政治決心和嚴格的交通政策。

「這（消除交通事故）並不是艱難有如火箭科學（rocket science），」莫迪羅斯說。她舉例像是2019年在歐洲挪威奧斯陸（Oslo）就實現了行人和自行車手的零死亡目標，因此她相信這個目標在舊金山也是能夠實現的。

華裔移民家庭 如果有成員不幸遭遇車禍事故，也可以聯繫「舊金山灣區家庭支持安全街道」（San Francisco Bay Area Families for Safe Streets）項目，他們可以提供各種服務和支持，也有會說中文人員可以提供幫助。詳情可見：https://walksf.org/families-for-safe-streets/。