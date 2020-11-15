耗資150億、已建450哩 「川普的牆」將戛然而止

川普執意修築的邊境牆，很可能在1月20日白登就職後被廢。圖為川普視察「川普的牆」。(Getty Images）

川普 總統雖然仍不肯承認敗選，也不知道他什麼時候才會離開白宮，但是最能象徵他任內「政績」的邊境牆、被川普稱為「偉大而美麗的牆」，很可能在1月20日白登 就職後，立即就會被廢，建築工程將會戛然而止。

「川普的牆」已經花掉美國納稅人150億元，而且已興建了450哩，但白登在競選時誓言將會叫停工程，停止興建。

計畫在美墨邊境 (包括加州和墨西哥邊境)修建的牆，共長1954哩，現在已建了34%，共450哩；在已建的450哩中，其實在川普上任前，大部分已有圍欄，防止偷渡，只有12哩是沒有圍欄的；而在已建的新牆中，大部分都是加強的30呎高圍欄。如要全牆建成，需用55萬6000噸鋼材，以及79萬7000立方碼的混凝土。

如果按照目前的興建速度，到1月20日白登就職時，將可再完成210哩。

「川普的牆」如要全部建成，沒有確實的花費估價。但至今為止已花掉了150億元；國會民主黨一直反對撥款，因此大部分已花款項都是從國防預算中挪用，國會撥款只有45億元。

反對者認為，這道「偉大而美麗的牆」對於阻止偷渡作用不大，但川普和他的支持者卻認為這道牆象徵意義重大，建牆是要表示，阻止不受歡迎的人進入美國。