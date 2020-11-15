我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

耗資150億、已建450哩 「川普的牆」將戛然而止

編譯組／灣區14日電
川普執意修築的邊境牆，很可能在1月20日白登就職後被廢。圖為川普視察「川普的牆」。(Getty Images）
川普執意修築的邊境牆，很可能在1月20日白登就職後被廢。圖為川普視察「川普的牆」。(Getty Images）

川普總統雖然仍不肯承認敗選，也不知道他什麼時候才會離開白宮，但是最能象徵他任內「政績」的邊境牆、被川普稱為「偉大而美麗的牆」，很可能在1月20日白登就職後，立即就會被廢，建築工程將會戛然而止。

「川普的牆」已經花掉美國納稅人150億元，而且已興建了450哩，但白登在競選時誓言將會叫停工程，停止興建。

計畫在美墨邊境(包括加州和墨西哥邊境)修建的牆，共長1954哩，現在已建了34%，共450哩；在已建的450哩中，其實在川普上任前，大部分已有圍欄，防止偷渡，只有12哩是沒有圍欄的；而在已建的新牆中，大部分都是加強的30呎高圍欄。如要全牆建成，需用55萬6000噸鋼材，以及79萬7000立方碼的混凝土。

如果按照目前的興建速度，到1月20日白登就職時，將可再完成210哩。

「川普的牆」如要全部建成，沒有確實的花費估價。但至今為止已花掉了150億元；國會民主黨一直反對撥款，因此大部分已花款項都是從國防預算中挪用，國會撥款只有45億元。

反對者認為，這道「偉大而美麗的牆」對於阻止偷渡作用不大，但川普和他的支持者卻認為這道牆象徵意義重大，建牆是要表示，阻止不受歡迎的人進入美國。

編輯推薦

川普 美墨邊境 白登

上一則

白登若上台 律師：將最先改革H1B簽證政策

下一則

咖啡是良藥 幾杯才正好？

延伸閱讀

華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊

華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊
趕在下台前 川普搶拍賣「北極野生動物保護區」鑚探權

趕在下台前 川普搶拍賣「北極野生動物保護區」鑚探權
華人鑽石吧集會 挺川普再做四年

華人鑽石吧集會 挺川普再做四年
圖輯／華府挺川大遊行 川普在車內揮手

圖輯／華府挺川大遊行 川普在車內揮手
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

熱門新聞

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)宣布，與全美連鎖藥房和超市的藥房達成協議，在疫苗面世後，將由藥房向民眾提供免費注射。(美聯社)

美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

2020-11-13 00:38
州長紐森警告將有部分的縣倒退至更嚴格的防疫層級。（州長辦公室視頻截圖）

加州疫情再惡化 紐森：部分縣將退至更嚴格防疫層級

2020-11-10 00:33
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 00:19
矽谷蒙洛公園市的拉斯洛米塔斯小學(Las Lomitas School)。(取自Google地圖)

女川粉惡俗推文罵賀錦麗 害夫丟官

2020-11-11 02:01
21歲的哈佛大學大四學生柯文建當選南舊金山市的市議員。（柯文建競選網站）

21歲哈佛華裔生 當選南金山議員

2020-11-11 02:01
加州人口最多，選舉人票共55張；德州第二，38票；紐約州和佛羅里達各29張。(Getty Images)

加州有多藍? 白登贏515萬票 加州占了490萬

2020-11-12 02:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場